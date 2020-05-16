買CK內褲3件組！「L號藏貼心細節」他傻：謝謝好市多...網驚超勵志

▲L號內褲「藏貼心細節」，原PO笑虧超貼心！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

「跟抽到隱藏扭蛋一樣興奮！」一名男網友爆笑分享，在好市多買了一組L號的CK內褲，但包裝一拆卻分別放了L／M／L的尺寸。「窩心的小細節」讓原PO調侃，「默默給我鼓勵，期許可以瘦到穿M號。」文章曝光後，網友們驚呼，應該是有人故意偷換貨，事後原PO也回賣場退貨了！

「一間賣場的貼心，在很多細節上看到！」一名男網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》笑稱，日前在新莊賣場買一組CK精品內褲，選好L尺寸結帳700多元，豈料，回家興奮一打開發現夾在中間的淺藍色是M號，讓他哭笑不得。

請繼續往下閱讀...

原PO自嘲，「（賣場）細微到知道我變胖，所以選擇L規格內褲，裡面還夾雜一件M規格內褲，裡面還夾雜一件M規格內褲，默默給我鼓勵，期許可以瘦到穿M號。」不過原PO也發現一個BUG，照理每件中間有塑膠紙隔著，冷笑直言「我絕對不會覺得他是退貨，等等要去謝謝好市多！」

文章曝光後，掀起大批網友朝聖蓋高樓笑炸，「應該夾雜S號才更貼心」、「可以掛牆壁激勵自己」、「這個不是每次都買得到的」、「其實是ck裝錯的」、「比基尼都是要買小一號」、「會不會是有一個剛好跟你相反，他覺得自己穿M，可是怕未來變胖，就現場偷換了一件L，剛好被你買到哈哈」、「偷換比較有可能！」、「根本心靈雞湯，超勵志（拜託瘦下來請一定要再來發文告訴大家你辦到了）」、「有一天會穿到的，不行的話，留給兒子」、「哈哈！上星期買了同牌子的衣服，外貼是S號，結果包裝上是L號，應該是在告訴我，繼續吃下去」。

▲原PO表示，包裝沒有被拆過痕跡！（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

不過有人質疑，可能被其他會員偷換SIZE，「常常看到有人拆開包裝盒偷換自己喜歡的顏色」、「通常這個啊不是退貨，是有人偷偷把他換掉」、「都是被偷換顏色的啦～但這位肯定是放錯放到不同Size的盒子了...我老公買過，常常都看到顏色背換得亂七八糟的」。事後原PO仍選擇退貨，「（好市多）連問都沒問（原因），超佛新莊店」、「我有注意包裝沒拆過勒，應該不會有好心人換內褲還把他放好」。