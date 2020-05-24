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南韓空軍趁外出溜進卡啦OK　是確診者去的那間！寫紙條匿名認錯

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▲▼南韓,大韓民國,空軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓某空軍官兵趁外出時跑KTV，圖為F-35A匿蹤戰機在去年國軍日亮相。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名空軍官兵不久前趁外出時到KTV唱歌散心，不料在新聞上得知，首爾三星醫院的護理師也曾上同間KTV歡唱後確診，嚇得急忙寫紙條向軍方高層要求篩檢全隊一千多名同袍。

根據《朝鮮日報》，該空軍部隊位於京畿道，距離首爾不遠，空軍內部人士23日出面回應表示，前一天在願望受理信箱內發現2張寫著同樣內容的紙條，紙條上並未署名，且字跡潦草不堪，可以看出字條主人非常慌張。

紙條內描述，「抱歉，我在外出時溜進KTV唱歌，事後才得知與確診者路徑相同，而且我身體開始出現疑似新冠肺炎的症狀！我怕挨罵、怕被處罰，不得已才匿名寫了這封紙條，希望能讓我接受篩檢，我會在生活館裡進行隔離，懇請軍方讓所有隊員都能接受篩檢。」

▲▼南韓某名空軍外出時跑KTV，懷疑遭傳染新冠肺炎。（圖／翻攝自南韓網路論壇）

▲南韓某名空軍外出時跑KTV，懷疑遭傳染新冠肺炎。（圖／翻攝自南韓網路論壇）

該空軍部隊發現這張匿名紙條後，馬上為全體隊員量體溫，目前並未發現有其他隊員發燒。軍方表示，「該部隊有一千多名成員，不管紙條裡所描述的是真是假，要一次做完篩檢是非常困難的。」

雖不排除紙條造假的可能，軍方還是溫情喊話表示，「不會處罰寫紙條的隊員」，目前尚無人出面自首。

根據由疾病管理本部、首爾市府、江南區廳所做的疫調結果，首爾三星醫院的第3例確診者（護理師）曾在9日晚間和朋友到訪江南站附近的KTV、酒吧，其中住在忠清南道瑞山市的朋友，以及住在京畿道安養市的朋友接連遭感染新冠病毒。

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