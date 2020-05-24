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曝酒店復業慘況！　「恩恩」養爸媽顧弟妹…打三份工當外送員：怎那麼難過

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曝酒店復業慘況！「恩恩」養爸媽顧弟妹…打三份工當外送員：怎那麼難過。（圖／東森新聞）

▲酒店小姐「恩恩」除了供養父母，還要照顧念大學的妹妹跟8歲的弟弟。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市酒店復業後，因實名制影響來客數降了不少。一名酒店小姐「恩恩」表示，有些店的客人大約少了3成，有些更只有原本的5成；而先前停業一個多月，為了家計，她一天打三份工，但也有其他姐妹鋌而走險到處接傳播，且在KTV裡面若遇上喝醉鬧事的客人，很害怕難以應付。

恩恩接受《東森新聞》訪問表示，現在差不多3分之1的客人沒來店裡消費，變成公關數量比客人多很多，「很多小姐其實一天的時間就在那邊空等。」她說，因實名制關係，有些客人其實不太方便，「他們也滿害怕跟我們太近的互動。」

客人到酒店放鬆卻要登記姓名，導致客人壓力很大，敢來消費的不多，形成小姐和公關比客人多的反差，但總比起停業沒有收入還要好。

▲▼ 酒店 。（圖／記者張一中攝）

▲▼台北市酒店復業，因實名制影響來客數降了不少。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 酒店 。（圖／記者張一中攝）

恩恩年紀輕輕，為了撐家計，晚上不得已去酒店兼差，除了供養父母，還要照顧念大學的妹妹跟8歲的弟弟，停業以來打三份工才足以支撐家計。她指出，這段時間去美髮店兼差當洗頭小妹，然後也有當外送員，包括熊貓外送foodpanda、ubereats，也會問有沒有一些兼差打工可做，「心情上是覺得說怎麼那麼難過，單單不是只有影響到我們而已」，有時候也會看到別的朋友在為錢煩惱。

恩恩透露，其他姐妹有的打工，有的鋌而走險到KTV接傳播，「她們其實心裡上壓力也很大，也是可能在KTV的關係吧。就是他們（客人）可能喝多了啊，比較多人的話，就是其實有時候應付滿難的。」

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