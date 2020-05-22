屏東4鄉土石流紅色警戒預防性撤離　德文村土石崩落交通受阻

▲大雨影響，屏東縣三地門鄉德文村土石崩落，阻礙交通。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受滯留鋒面及西南氣流影響，屏東縣22日凌晨下起間歇性大雨，其中春日鄉一小時下起高達72.5毫米雨量，雨勢驚人；受豪雨影響，土石流達紅色警戒的瑪家、三地門、來義、霧台昨晚起已啟動預防性撤離。而三地門鄉德村發生土石崩落現象，交通受阻。

▲▼路樹傾斜。



屏東縣政府今早也宣佈，山川琉璃吊橋、出火風景區、四重溪溫泉公園、屏東公園蔥寶小火車今22日停止營運一天，農業處在小琉球舉辦的海龜野放活動，也因此取消。

屏東科技大學明（23)日於台糖高雄花卉農園中心(近捷運青埔站)舉辦的「南臺灣農林剩餘資材產業平台」開發節能減碳烤肉燃料顆粒體驗發表會，也宣佈延延期。

中央氣象局發佈說，、今、明（22日、23日）兩天受滯留鋒面及西南氣流影響，各地天氣不穩定，易有大雨或豪雨，並有短時強降雨；今(22)日高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。

受鋒面帶來雨勢影響，屏東縣部分山區下起豪雨，春日鄉早上一小時雨量超過70毫米，雨勢驚人；台27線大仁科技大學前方道路一度積水，影響往來用路人交通安全，幸雨勢停，積水目前已退，車輛可安全通行。

三地門德文村發生土石崩現象，另有樹木因土質鬆散，出現傾斜情形，影響交通安全，警方已設置交通錐並派員進行管制，籲請用路人注意。

►「資生堂百優精純乳霜」

導購Sloganl、連結： 二手票券豐富你的生活