小墾丁渡假村歡迎阿中部長　醫事人員「4人同行」不用2千3百元

▲小墾丁渡假村即日起至6月30日推出提供超殺「小墾丁挺醫護專案」，四人同行2288元 ，圖流星雨。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

疫情指揮官陳時中今23日帶頭示範到墾丁旅遊，並將例行疫情記者會搬到墾丁；有「星野村」美稱的小墾丁渡假村表示，為感謝醫護對防疫貢獻，針對衛生福利部認定的醫事人員，即日起至6月30日提供超殺「小墾丁挺醫護專案」：四人同行只要2288元，歡迎醫護人員出來放鬆。

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▲▼觀賞流星雨、摘雨來菇。

自疫情爆發以來，觀光業者均全力配合防疫，小墾丁渡假村總經理張福生指出，該渡假村為感謝醫護對防疫付出，即日起至6月30日提供超殺「小墾丁挺醫護專案：四人同行只要2,288元，包含第三人與第四人免費、房型升等、小假日不加收等」。

而即日起至12月31日提供一般民眾超殺「一日農夫採菇樂：平日兩人同行、一泊一食、採菇樂體驗、星空導覽與生態導覽只要2999元」活動，適合親子、祖孫與情侶參加，加上排灣族獨到的料理手法，保證讓旅客讚不絕口。

屏東縣天文協會理事黃耀寬說，每年從4月到隔年1月是賞流星雨旺季，像暑假流星雨活躍期有7月13日至8月26日英仙座流星雨與7月21日至8月23日寶瓶座流星雨，由於小墾丁投下巨資升級千支路燈為符合國際暗空協會標準的星野燈，營造40公頃園區達到「抬頭即見壯麗銀河」的國際低光害標準，不需要任何配備就可以看到繽紛的流星雨。

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