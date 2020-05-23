　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小墾丁渡假村歡迎阿中部長　醫事人員「4人同行」不用2千3百元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲小墾丁渡假村即日起至6月30日推出提供超殺「小墾丁挺醫護專案」，四人同行2288元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲小墾丁渡假村即日起至6月30日推出提供超殺「小墾丁挺醫護專案」，四人同行2288元 ，圖流星雨。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

疫情指揮官陳時中今23日帶頭示範到墾丁旅遊，並將例行疫情記者會搬到墾丁；有「星野村」美稱的小墾丁渡假村表示，為感謝醫護對防疫貢獻，針對衛生福利部認定的醫事人員，即日起至6月30日提供超殺「小墾丁挺醫護專案」：四人同行只要2288元，歡迎醫護人員出來放鬆。

▲小墾丁渡假村即日起至6月30日推出提供超殺「小墾丁挺醫護專案」，四人同行2288元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼觀賞流星雨、摘雨來菇。

▲小墾丁渡假村即日起至6月30日推出提供超殺「小墾丁挺醫護專案」，四人同行2288元 。（圖／記者陳崑福翻攝）

自疫情爆發以來，觀光業者均全力配合防疫，小墾丁渡假村總經理張福生指出，該渡假村為感謝醫護對防疫付出，即日起至6月30日提供超殺「小墾丁挺醫護專案：四人同行只要2,288元，包含第三人與第四人免費、房型升等、小假日不加收等」。

而即日起至12月31日提供一般民眾超殺「一日農夫採菇樂：平日兩人同行、一泊一食、採菇樂體驗、星空導覽與生態導覽只要2999元」活動，適合親子、祖孫與情侶參加，加上排灣族獨到的料理手法，保證讓旅客讚不絕口。

屏東縣天文協會理事黃耀寬說，每年從4月到隔年1月是賞流星雨旺季，像暑假流星雨活躍期有7月13日至8月26日英仙座流星雨與7月21日至8月23日寶瓶座流星雨，由於小墾丁投下巨資升級千支路燈為符合國際暗空協會標準的星野燈，營造40公頃園區達到「抬頭即見壯麗銀河」的國際低光害標準，不需要任何配備就可以看到繽紛的流星雨。

►「資生堂百優精純乳霜」

導購Sloganl、連結： 二手票券豐富你的生活 https://m.etmall.com.tw/Login

ET快訊
朋友介紹「泰國洗」！門一開妹子全脫光　下秒濕漉漉激情按摩
大學生最高可領1萬8紓困金？　教育部回應了
明天短暫放晴！下周鋒面時間點曝　全台再迎大雷雨
幼鳥遭劫走！母潛鳥怒搏白頭海鵰「一嘴插進心臟」戳死對方
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國小生聚集花叢「狂吸花蜜」　全場一致點頭：台人共同記憶...還會串手環！

大學生最高1萬8紓困沒了！教育部挨轟急喊卡：無此方案準備

8年級超愛「即時通打歌詞」刷存在　神猛回憶錄曝光！萬人看哭：覺得我老了

雨彈休戰⋯週日短暫放晴！下週鋒面又來「全台再迎大雷雨」

以前都羡慕國外醫生！施景中感嘆PO文：在台灣當醫生是個福報

500網友坐爆北車　一動作藏染疫危機！宅神勸：別好了傷口忘了疼

不甩群聚禁令⋯「擺攤、格鬥」樣樣來！台鐵「不開罰」派志工勸離

越南下週五首派專機「協助在台越人返國」　名單老弱婦孺優先

小墾丁渡假村歡迎阿中部長　醫事人員「4人同行」不用2千3百元

影／阿中部長到墾丁！見「天氣雨轉陰」難掩好心情：大家有時間可以來走走

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

下麵沒2分鐘就軟、我沒偷吃喔 諧音太鬧！是吃火鍋還是罵人？

《暖暖》生氣完就是要親一波　8鏡位車窗之吻..醋罈子笑了❤️❤️

睡覺也能減肥？5種方法睡好覺 千萬別報復性熬夜、睡前飲酒！

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

騎士轉彎摔車「重機突自動駕駛」 行駛1分鐘才停！網笑：被車拋棄

國小生聚集花叢「狂吸花蜜」　全場一致點頭：台人共同記憶...還會串手環！

大學生最高1萬8紓困沒了！教育部挨轟急喊卡：無此方案準備

8年級超愛「即時通打歌詞」刷存在　神猛回憶錄曝光！萬人看哭：覺得我老了

雨彈休戰⋯週日短暫放晴！下週鋒面又來「全台再迎大雷雨」

以前都羡慕國外醫生！施景中感嘆PO文：在台灣當醫生是個福報

500網友坐爆北車　一動作藏染疫危機！宅神勸：別好了傷口忘了疼

不甩群聚禁令⋯「擺攤、格鬥」樣樣來！台鐵「不開罰」派志工勸離

越南下週五首派專機「協助在台越人返國」　名單老弱婦孺優先

小墾丁渡假村歡迎阿中部長　醫事人員「4人同行」不用2千3百元

影／阿中部長到墾丁！見「天氣雨轉陰」難掩好心情：大家有時間可以來走走

韓素希打金喜愛後腦「其實手抖想吐」！洩衝擊一幕：那天好想死

國小生聚集花叢「狂吸花蜜」　全場一致點頭：台人共同記憶...還會串手環！

田主見浪貓軟癱嚇傻！　下秒揭真相淚秒乾：可憐的幼苗

中職／支持更換彈力球　高國慶建議係數介於美日之間

末代總督彭定康：香港遭北京背叛　英國有責任為之發聲！

加拿大8萬人染疫！「亞裔成箭靶」攻擊事件大增　杜魯道強硬譴責

國軍秀肌肉回擊大陸「24小時解放台灣」：誰敢越雷池一步

日本神社重建　意外讓豐臣秀吉「巨型木像」重見天日！

搶爭寵突朝「剃毛刀蹭頭」　英姿貓秒變河童氣炸不甩人

找搬家公司怕踩雷　確認6件事讓搬家變得簡單又優雅

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

急診醫勸拔管！妻堅持救卻尷尬了

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

學生北捷「自動間隔」　網感動推爆

大學生也有紓困金！教部擬補助

韓自豪退水快　手比「3」神回

正妹「我的吳柏毅被盜用」戶頭剩55元

產房當廚房！辣媽9分鐘記錄生5寶

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

一張絕美罰單爆紅　台南帥警長相曝

豪大雨彈轟4縣市　滯留鋒南移北部喘息2天

醫學系爆冷　一校缺額27人

「世界最辣護理師」絕美肉體震懾全網

23日停班停課一覽　高屏6區停班課

一張圖曝高屏雨彈轟炸！鄭明典說話了

更多熱門

相關新聞

阿中到墾丁！見「天氣雨轉陰」難掩好心情

阿中到墾丁！見「天氣雨轉陰」難掩好心情

防疫五月天墾丁樂活遊今（23）日下午啟程，列車駛離台北後，天氣由雨轉陰，甚至一度出現太陽。中央流行疫情指揮官陳時中被問及看到陽光的心情表示，近日降雨幫水庫解渴，越往南部天天也漸漸變好，墾丁是很棒的景點，對於即將造訪，十分興奮。

陳時中搭高鐵被認出　被要簽名笑同意

陳時中搭高鐵被認出　被要簽名笑同意

冒雨墾丁行　陳時中：著眼點不在這2天

冒雨墾丁行　陳時中：著眼點不在這2天

在菲確診新冠肺炎國人返台　全程戴N95

在菲確診新冠肺炎國人返台　全程戴N95

阿中部長辦公室酒瓶　出自彰化小學

阿中部長辦公室酒瓶　出自彰化小學

關鍵字：

衛福部部長陳時中阿中墾丁小墾丁渡假村醫護

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

KTV驚見「包廂四腳獸」！44秒影LINE瘋傳

男大生涉偷拍女老師裙底風光被逮

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

國中生交配派對　458人表達意願

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

陳其邁奔高雄勘災！網讚：真市長回來了

女遊日月潭落水…找到人了　深陷淤泥全身僵硬亡

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

24歲女星瞞家人上19禁節目　爸怒了

急診醫勸拔管！妻堅持救卻尷尬了

起床「只有她聞到香味」男星曝隱藏涵義

員警「專車載往古蹟」...他脫光成浮屍

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

Gogoro設計總監偷吃人妻…還要綠帽夫賠償百萬

更多

最夯影音

更多
穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...
送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面