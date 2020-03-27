人夫裝單身勾女教師騙204萬！派妻裝表妹拿錢　判刑2年半

▲從事教職的施姓女子在網路上認識一黃姓男子，為了愛她付出百萬元給對方，沒想到竟是詐騙一場。（圖／pixabay）

記者徐愷昕／彰化報導

黃姓男子婚後因缺錢花用上交友軟體認識施姓女子，在與施女交往期間，他多次以「我在中國經商、投資，急需用錢」為由向施女騙取現金，中間甚至派出妻子佯裝自己親表妹與施女面交拿錢。施女事後驚覺有異派徵信社前往調查，全案因此曝光。法院審結，刑事部分黃男被依犯詐欺取財罪，處有期徒刑2年6月；民事部分他除了需償還施女所有損失，還需賠償39萬7413元。可上訴。

黃男過去有過3段婚姻，2012年與余女結婚後他因缺錢花用，竟在交友軟體上刻意隱瞞已婚身分，謊報自己碩士學歷（實際僅高中畢業）、年薪5百萬、單身無子女等，成功認識與自己相差9歲、擔任教職的施女。黃男與施女第1次見面時他就丟直球告白，表示不在意談「姊弟戀」，希望與女方可以以結婚為前提交往。施女以為遇到真命天子，迅速墜入愛河，怎料其實早已掉入黃男的陷阱中。

2人交往期間，黃男誆稱自己在中國大陸經商，是一家廣告行銷公司的股東，又在寮國有投資5公頃農地種植農作物，但現在急需用錢，希望施女可以出手相助。施女不疑有他，前後多次領出現金交付黃男，前前後後總計約204萬多元，而其中還有1次施女要將23萬元要給黃男時，黃男竟派出了妻子假裝是自己表妹，抵達咖啡店與施女面交領錢。

一段時間過後黃男突消失，施女驚覺自己遭詐騙，為調查男生下落花了3萬元請徵信社幫忙，隨後又再支付10萬元請人代撰書狀，怒告黃男及其妻聯手詐欺。

法院審理時，發現黃男為累犯，刑事部分將他依犯詐欺取財罪判有期徒刑2年6月；民事部分法官認為，他除了需還清施女所有損失外，還要再賠償39萬7413元才行。全案仍可上訴。

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