21歲國道警遭「時速破百0煞車」撞死！媽見這幕緊抱哭喊：哥哥啊…他下場曝光

▲國道紅斑馬遭追撞，21歲警送醫搶救4天後仍不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者戴若涵／台北報導

國道一號南下86.4公里處2018年11月間發生嚴重車禍！當時國道公路警察局楊梅分隊3名員警獲報前往現場處理爆胎事故，孰料，卻遭後方休旅車高速撞擊，造成2警身受重傷，其中21歲的實習員警王黃冠鈞，雖經送醫搶救4天仍不幸身亡。日前二審出爐，休旅車駕駛被依過失致死罪嫌判刑1年，獲緩刑3年，全案確定。

回顧事發經過，2018年11月23日凌晨1時許，當時王黃冠鈞與另外2名葉姓員警、林姓小隊長前往處理車輛爆胎事件，3人到場後先將警車停放在事故車後方，隨後林警下車持指揮棒向後方來車示警，同時葉警也準備從後車箱取出交通錐、爆閃燈，孰料，正當王黃冠鈞下車、一行人才到場11秒之際，王姓博士生竟開著休旅車，以時速105公里的速度從後方0剎車猛撞，警車再追撞上前方爆胎車輛。

▲3名國道警前往處理爆胎事故，卻發生1死1重傷的悲劇。（圖／記者陳凱力翻攝）

林姓小隊長、王黃冠鈞當場身受重傷，其中警專35期畢業，分發到該大隊才1個多月的王黃冠鈞，受有顱內嚴重出血、腦挫傷、肝臟破裂、脾臟及左腎撕裂傷、內出血等傷害，經送醫搶救4日後，仍不幸於2018年11月27日宣告腦死。父母忍痛簽下器捐同意書，王黃母見到兒子被推出病房時，更當場淚崩，抱著愛兒不斷哭喊「哥哥啊哥哥」令人鼻酸。

事後王黃冠鈞的父親在記者會上表示，「我本身也是警察人員，執行勤務不怕，但對孩子發生這個事，是我最怕的事，但我們要讓冠鈞生命延伸在別人身上」；母親則哽咽透露，「我是警眷，每天提心吊膽，而冠鈞從小就非常乖巧，有善良的心會幫忙分擔家計，是我的孩子當中最乖巧、最聽話的，而雖然我先生的工作常常讓我擔憂，但他常常以爸爸為榮」。

▲王黃冠鈞母親見兒子最後一面，忍不住出手緊抱，俯趴在他身上痛哭 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新竹地方法院審理後，考量王男到案後坦認犯行，又與死者家屬積極洽談和解，想彌補對方，雖然王男提出的賠償金額與死者家屬仍存在落差，但可看出他有悔意，最後依過失致死罪判刑1年，緩刑3年，並應在判決確定1年內給付400萬元給死者家屬。

案經上訴高等法院，審酌王男已在2020年3月9日與死者家屬以1千萬元的金額調解成立，且已如數賠償，決定撤銷原判決，依過失致死罪改判王男有期徒期1年，緩刑3年，全案定讞。

▲國道實習警王黃冠鈞器捐遺愛人間，「讓別人帶著他器官，繼續活下去」。（圖／記者陳以昇翻攝）

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