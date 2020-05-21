婦人「講完電話」驚慌辦保單解約！南山人壽專員超機警　秒救50萬老本

▲南山人壽客服櫃檯人員機警識破詐騙集團的詐術，協助客戶守住多年老本。（圖／南山人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

民眾一定要小心金融詐騙！南山人壽最近發生一起案例，高雄一名從事清潔工作的黃姓婦人匆忙到南山人壽高雄客服櫃檯辦理「保單解約」，所幸客服人員吳姓專員察覺婦人神色有異，機警識破詐騙集團的詐術，及時報警攔阻，協助守住多年老本，婦人才得知自己遇上電話詐騙。

南山人壽轉述，這名黃姓婦人是南山保戶，日前她走進高雄客服櫃檯，神色驚惶，一坐下就急著請專員試算名下保單解約後可領多少錢，同時向櫃檯人員借打電話，電話一撥通，只見她詢問：「兒子，你在哪？你沒事吧？討債公司沒有打你吧？」她緊張神色的情緒，直到確認家人平安後才鬆了一口氣。

專員當下警覺不太對勁，趨前關心，婦人稱下班回家時接到電話，指兒子幫人作保「被招待」，想要兒子平安回去就必須還清債務，電話裡還傳出男子哀號求助的聲音。

婦人一時之間慌了，剛好又聯繫不上兒子，於是依照指示，出門到銀行解一筆30多萬元的定存，到偏僻巷子裡交給一位陌生人，「對方說還差50多萬，所以我才到你們（南山）這裡來借款。」

聽完婦人的敘述，專員高度懷疑應是遇到詐騙，立即請主管協助並迅速通報管區員警處理。員警抵達釐清案情後，請婦人前往警局報案，而專員從客戶角度思考，知道婦人曾與車手接觸，主動提醒員警能確保黃阿姨的安全，員警也當場允諾。

黃姓婦人當場也表示，自己收入不高，投保南山人壽保險繳納的保險費，都是一點一滴省吃儉用存下來，沒想到卻遇到詐騙集團，差點全部心血都被騙走，不斷感謝南山客服人員的機警幫忙。

吳姓專員受訪時則說，她擔任客服快20年，從來沒有遇過這種情形，「黃阿姨賺的是辛苦錢，我們能做的不多，所幸及時攔阻詐騙，幫黃阿姨守住她的錢財，我們只是盡本分，能幫客戶做的我們一定盡力去做。」

根據警政署資料統計，全台每年詐騙案件逾2萬3000件，詐騙手法之一為謊稱親人發生事故，利用被害人一時心慌、情急，不及思考及查證情況下，誤信而受騙破財。

因此，警政機構常提醒民眾要提升防範詐騙意識，凡遇不明或可疑電話，應秉持「一聽、二掛、三查證」的原則，小心受騙，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢，勿輕易將財物交給對方；金融機構第一線的客服人員，也可透過觀察及傾聽客戶需求，避免客戶落入詐騙陷阱。

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