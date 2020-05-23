台灣「最美護理師」真面目曝！傲人奶球+圓潤翹臀...46萬網暴動

▲林柔君曾被外媒大讚是「世界最辣護理師」。（圖／翻攝自IG，下同）

圖文／CTWANT

有「台灣最美護士」之稱的26歲護理師林柔君（Carina Linn）曾吸引許多外媒爭相報導，包括英國《每日郵報》、《太陽報》、《鏡報》等，在國外頗有知名度。她目前IG追蹤數已超過46萬，相當火紅；近日林柔君更曬出一張比基尼照，圓潤的蜜桃臀吸引了大家的目光。

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▲林柔君有著高顏值及魔鬼身材。

林柔君今年26歲，擁有古銅色的健康肌膚，職業是護理師，休假時最喜歡跑戶外。而獅子座的她，不僅個性火辣大膽，連照片也非常吸睛，高顏值加上好身材讓她紅到國外，無論菲律賓、越南還是英國，都有她的粉絲，甚至有「世界最辣護理師」封號。

近日她在IG上分享超兇比基尼照，雖然人站側身，但雄偉豪乳根本藏不住，視線再往下挪，勻稱的蜜大腿、緊實的臀部，讓人看了血脈噴張。貼文一發布就有萬人朝聖按愛心，紛紛大讚「超美的」、「護士小姐我也要打針針」。

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