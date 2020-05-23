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2600人剩1800人！日陸上自衛隊最大實彈演習縮小規模　改網路直播

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▲▼富士綜合火力演習。（圖／取自日本陸上自衛隊粉專）

▲富士綜合火力演習受疫情影響，今年大幅縮減演習規模。（圖／取自日本陸上自衛隊粉專）

記者王佩翊／編譯

日本陸上自衛隊23日在靜岡縣的練習場舉辦大規模實彈射擊演習「富士綜合火力演習」，事實上，這場演習原本是陸自規模最大的實彈演習，然而今年受到新冠肺炎疫情影響，自衛隊將參加演習的隊員規模從2600人大幅縮減至1800人，同時也取消邀請海上自衛隊與航空自衛隊參加，且不開放民眾現場觀看，改以線上直播。

根據《日本放送協會》報導，陸上自衛隊每年都會在位於靜岡縣的東富士演習場舉辦規模最大的實彈射擊演習「富士綜合火力演習」，然而今年受到疫情影響，為了避免群聚感染，因此改以靜岡縣內的部隊為主要參加人員，其餘各部隊則在駐地內透過網路直播觀看演習。

此次的演習內容雖然包含阻止敵軍攻佔離島，但是由於負責任務核心的兩棲作戰專門部隊「水陸機動團」，以及執行降落傘任務的第一空降團並未參加演習，因此該部分僅以影片講解帶過。

另一方面，這次的演習中，坦克與火炮的數量雖然減少，但是因為射擊的發數與彈藥的種類增加，因此共使用了19頓彈藥，金額高達3億6000萬日幣（約新台幣1億63萬）。陸上自衛隊表示，雖然這次的演習限制重重，但是仍盡可能地提高了隊員們的教育效果。

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