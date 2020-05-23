英美批「港版國安法」　中共黨媒：別低估中國處理香港問題決心

▲「反修例」風波爆發近一年，北京積極推動「港版國安法」。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京推動「港版國安法」的設立，引來英、美等國強力批評。中共黨媒《人民網》23日發表評論指出，沒有任何國家允許在其本國領土從事分裂國家等危害國家安全的活動，出手堵塞國家安全漏洞，完全合理合情合法，「有必要正告任何反中亂港勢力，切莫低估中國政府處理香港問題的能力和決心。」

文章提到，回歸近23年來，「一國兩制」實踐在香港取得了前所未有的成功，也不斷遭遇新情況新問題，面臨新的風險和挑戰。2019年，香港發生「修例風波」，反中亂港勢力膽大妄為，外部反華勢力黑手頻出，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重損害法治，嚴重危害國家主權、安全、發展利益，必須採取有力措施依法予以防範、制止和懲治。反暴力、護法治、保民生，避免香港淪為「不設防」的城市，成為包括香港同胞在內的全國人民的共識。這是全國人大出手進行相關立法的現實背景和內在邏輯。

▼「反修例」風波期間爆發眾多警民衝突事件。



文章指出，這項工作不會影響香港居民依法享有的各項權利和自由。受影響的只能是也只會是反中亂港分子和外部反華勢力。人們看到，他們已因為害怕而開始抹黑，由於方寸大亂又變得狂躁暴戾，再次揚言癱瘓交通、「攬炒」香港。這恰恰說明全國人大相關立法既是當務之急，也是正中要害之舉。反中亂港勢力和外部反華勢力須當明白，以前搞過的陰謀沒能得逞，現在的掙扎也不會得逞，將來亦然。

文章提到，沒有國家安全，何談「一國兩制」？沒有香港穩定，何來香港繁榮？「港獨」不除、外部反華勢力不逐，香港哪能安寧？建立健全香港特區維護國家安全的法律制度秩序和執行機制，就是要通過為香港裝上加強版「殺毒軟件」，築牢「一國兩制」行穩致遠的制度根基。

文章指出，可以想見，香港那些反中亂港勢力一定會撿起一貫的造謠污衊伎倆，搖唇鼓舌，危言聳聽，誤導國際輿論，乞求外部反華勢力火線救援。也能想見，一些外國和境外勢力又會上躥下跳，公然干預香港事務，與香港反中亂港勢力勾連合流、沆瀣一氣，為香港反中亂港勢力撐腰打氣、提供保護傘，利用香港從事危害國家安全的活動。

文章提到，但是必須指出，國家安全是國家生存發展的基本前提。放眼世界，沒有任何國家允許在其本國領土從事分裂國家等危害國家安全的活動。全國人大作為國家最高的權力機關，出手堵塞國家安全漏洞，完全合理合情合法。同時還要指出，做出如此重大的一個決定，全國人大必定有通盤考慮和充分準備。這一點，毋庸置疑。

最後，文章強調，「有必要正告任何反中亂港勢力，切莫低估中國政府處理香港問題的能力和決心。」