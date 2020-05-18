10歲小哥哥「救妹溺斃」生日變忌日…姨丈蹲地痛哭：都幫他買好蛋糕了

▲三地門發生溺水案件。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者柯振中、洪靖宜、陳崑福／屏東報導

屏東縣三地門大橋橋下17日發生溺水案件，5名兒童戲水時不慎溺水，其中最大的10歲男童被救起時失去生命跡象，送醫仍宣告不治。男童的姨丈接獲消息，崩潰不敢置信，今天是男童的生日，家屬已經買好蛋糕要幫忙慶祝，沒想到為了救溺水的妹妹，男童卻失去生命。

事發於17日下午，家住高雄的顏姓男童和2名妹妹回屏東玩，姨丈帶領著3兄妹及和2名女兒一起到到三地門橋下戲水，本來5童都在淺水區，不料過程中不慎溺水，其中4名女童被救起時意識清醒，但男童卻失去呼吸心跳，送醫後仍不幸身亡。

▼三地門溺水案，男童的姨丈醫院外崩潰痛哭。（圖／地方中心翻攝）



姨丈受訪時指出，今天正好是男童的生日，家人想說帶到河邊玩水，當時他的小女兒不小心踩進深水區，姪子為了救小女兒，冒險往前進，他也下水幫忙救人，最後成功救起小女兒，姪子游回岸邊時踩空，跟著沉了下去，因此溺斃。

姨丈悲痛，家人都已經買好蛋糕，在岸邊等待孩子們上岸後等著慶生，沒想到姪子突然遇上意外，讓4個年幼的妹妹與大哥哥從此天人永隔，一家人悲慟欲絕。

目擊者指出，當時看到3名女童先被拉上岸，還有意識，顏姓男童看到妹妹被淹沒，趕緊衝上前救人，最後妹妹平安被救出，他卻被捲入水流中，直到半小時後經消防隊尋獲，妹妹一獲救就崩潰痛哭。

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