荷蘭海岸突釀「雪崩式泡沫海水」溺斃5衝浪好手　救生隊員黏滿灰褐色液體

▲海岸邊布滿泡沫化海水，濁白的液體像雪景。（圖／翻攝推特「MercedesGovers」）

記者張靖榕／綜合外電報導

荷蘭海灘在疫情期間關閉，但允許衝浪客在保持5英呎的距離下繼續享受樂趣，到海牙衝浪、身體健康的衝浪客，卻在周一（11日）遭遇惡劣天氣引起的「泡沫化海水」，導致5名好手溺斃。下水救援的隊伍，全身則布滿彷彿土石流的黏糊液體。

綜合外電報導，海牙市長瑞米克斯（Johan Remkes）12日證實，斯赫弗寧恩（Scheveningen）地區的海灘，發生衝浪客溺斃事件，死者年齡介於22歲到38歲間，他們體格良好，當中還有救生教練和經驗老到的衝浪客。他指出5名死者中，一名22歲的男性來自另一個城市代爾夫特（Delft），另外24歲、30歲及38歲的死者皆為海牙本地人，警方還發現一名來自代爾夫特的23歲男性，但尚未救回其遺體。

Several Surfers Are Found Dead in the Netherlands - At least five bodies were found or seen in the foamy waters off the beach resort of Scheveningen, a district of The Hague. https://t.co/IARrRaX4y1 — NEWS MAKER (@NEWS_MAKER) May 12, 2020

Werkomstandigheden hulpdiensten dinsdagochtend strand Scheveningen pic.twitter.com/7F2glPuL3l — Dick Teske (@DTpersfoto) May 12, 2020

瑞米克斯向當地社群表達哀悼之意，並表示「水能載舟亦能覆舟」，但年輕生命的殞落及許多家庭朋友都經歷這份殘酷的痛苦。不過他和警方都不願透露造成海岸危險現象的原因，僅說一切待該區的緊急服務管理部門公布。

據目擊者轉述，10名衝浪好手，於11日下午分別抵達該地區，下水時其中一組為6個人、一組為3個人，另外則是1個人獨自前往。接著海象開始轉變，岸邊突然冒出「泡沫化的海水」，有人看見衝浪客遇難便趕緊通知警方。

警方於當晚就出7人，其中2人上岸時已經死亡；隔天上午天一亮，警方再次出動，尋獲另外2人，並在海面上發現另外1人的遺體，但尚未能救回。