設籍高雄公務員、台鐵員工6／6放假處理　王淺秋：韓國瑜情況非常危險





▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者吳奕靖攝）

記者羅婉庭／台北報導

罷韓倒數15天，前高雄市新聞局長王淺秋坦言「憑良心講情況的確非常危險」，且中選會宣布凡是設籍於高雄公務員、台鐵員工在投票日當天全部「放假處理」，民進黨一定會對高雄市長韓國瑜追殺到底。

王淺秋表示，網路上很多散布仇恨的言論，她對於情勢感到非常擔憂，呼籲民眾冷靜判斷，韓國瑜上任以來做了哪些和前朝不同的事情，讓高雄變得更好，不是單憑討厭一個人就要去罷免他，用惡意的角度去謾罵。

韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，高鐵卻推出大學生快閃優惠，時間恰好就在罷韓投票前後，民進黨遭批傾國家之力罷韓。對此，王淺秋表示連台鐵也鼓勵員工去投票，還強調放假仍會給薪，她反問「罷免通過後得利的會是誰？」從中選會主委李進勇、到民進黨立委和議員的言行，可以看出民進黨很多人是極力想參與、對韓國瑜追殺到底。

王淺秋表示，現階段韓國瑜希望好好做事，把高雄回歸市政面，這段時間有許多人建議韓國瑜應多開直播談市政，但直播又會被罵作秀；不公布又會被說沒行程、是不是在家睡覺，陷入很兩難。

中選會日前發出公告指出，高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案投票日為6月6日，為便利選舉區內各級機關、學校、團體、事業機構員工前往投票，當天均以放假處理。

中選會續指，選舉區外的機關、學校、團體、事業機構員工依規定不放假，但戶籍設在選舉區並具投票權者，得比照選舉區內員工投票日放假的規定辦理。至於適用《勞動基準法》的勞工，其放假及工資給付等事項，仍請依主管機關勞動部之規定辦理。

根據勞動部107年的函釋指出，具投票權且投票當天要上班的勞工，雇主應給予放假一日，當天不用上班者，不另給假給薪。雇主徵得勞工同意於投票當天出勤者，應加給該工作時間的工資，且應不妨礙其投票。