立院修法遏止槍械氾濫　警：持有制式、改造槍刑責都是5年起跳

記者邱中岳／台北報導

立法院三讀通過「槍砲彈藥刀械管制條例」修正案，主要是修訂制式與改造槍枝刑責相同，均是5年以上有期徒刑，另外持操作槍恐挨罰最高250萬元，刑事局也在21日於高雄破獲槍枝改造工廠，查獲改造手槍2隻以及改造工具等證物。

▲立院三讀修法通過槍砲彈藥刀械管制條例修正案，內政部長徐國勇前往刑事局打氣慰問。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，現行槍枝氾濫，且有多起槍擊案都是持操作槍所為，立法院也在22日三讀通過槍砲彈藥刀械管制條例修正案，主要針對改造以及制式槍枝修法，未來只要查獲改造或制式槍枝，恐將面臨5年以上有期徒刑。

▲警方在高雄查扣改造槍枝工廠，並起獲2把改造手槍以及改造工具一批。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，若有人持操作槍，恐將面臨250萬元的罰鍰，內政部長徐國勇也在22日前往刑事局打氣，警政署長陳家欽也強調，槍枝修法未涉及低動能的遊戲用手槍，所以不影響玩具槍業者以及玩家，且為了尊重原住民，也將自製獵槍所需主要組成零件及彈藥，納入除罪範圍。

刑事局也在21日於高雄破獲槍枝改造工廠，並查獲涉嫌改槍的戴姓嫌犯，現場也搜出2把改造手槍、貫通槍管、子彈、撞針1包、擊槌1包及電鑽、研磨機、絞刀、拉刀、鑽頭等改槍工具1批等改造工具相關證物。

警方指出，目前改造槍枝傷人案日漸增加，所以將改造、制式槍枝刑期均為相同，對於改造槍枝加重刑期相當樂觀，且非法槍彈為暴力犯罪之亂源，模擬槍更是犯罪分子改造槍械之重要素材，嚴重危害社會治安，政府正持續推動修法中，並於5月22日三讀通過該修正條例。

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