何韻詩、林榮基來台遭暴力襲擊　 郭國文提修《反滲透法》加重刑責

▲民進黨立委郭國文召開「反滲透人身安危優先」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

香港反送中事件將屆滿一年，不過藝人何韻詩、銅鑼灣書店老闆林榮基等人日前卻接連在台灣遭潑漆恫嚇，引發譁然。對此，民進黨立委郭國文15日提出《反滲透法》修法，將刑法殺人、傷害等罪納入反滲透法加重刑責範圍，加重其刑至1/2，盼有效遏止協助敵對勢力人士的不法行徑，並保障相關人士的人身安全。

郭國文15日上午與中山銅鑼灣書店老闆林榮基、香港邊城青年發言人Kuma、台灣勞工陣線秘書長孫友聯等人於立法院召開「反滲透人身安危優先」記者會，並提出《反滲透法》第6條修正草案。

▲中山銅鑼灣書店老闆林榮基。（圖／記者屠惠剛攝）



郭國文表示，反送中運動即將屆滿一週年，但中國大陸的威脅逼近從未停止，不斷以經政手段、網絡假訊息干擾，並且透過資金、人員的滲透嚴重影響國家安全。他指出，括何韻詩、林榮基接連遭潑紅漆，但因現行法無相關規定，僅能以一般《刑法》處理，對於協助敵對勢力滲透的在地協力者，不足產生嚇阻作用。

郭國文說明，《反滲透法》目前著重於選舉過程、群眾運動，但缺乏平常人身安全的保障，因此提案將刑法殺人、傷害、恐嚇、毀損、妨礙電腦使用等罪章納入《反滲透法》中，明定任何人若受滲透來源指示、委託、資助而殺人、傷害、恐嚇、毀損、妨礙電腦使用等，加重其刑至1/2，最快22日就能付委。

林榮基表示，《反滲透法》能維護台灣及海外、香港民主人士的安全，但現行法規顯然不夠完整，才會發生過去他與何韻詩等人的被潑漆事件，因此希望透過《反滲透法》的修法，保障台灣與海外人士的安全。

Kuma則表示，香港人在台接連遭遇襲擊，代表不能因為身在台灣就自覺非常安全，必須認清雖是攻擊標竿人士，但也不代表一般人不會受到威脅、侵害，呼籲台灣人應保持謹惕，推動更全面、妥善的立法政策。

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