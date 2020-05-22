雨彈狂炸中南部！台南市政府緊急關閉11處橋樑

▲台南市龍崎區公所同步於21日16時成立二級一階開設。（圖／翻攝自Facebook／台南市龍崎區公所）

記者楊庭蒝／綜合報導

全台受到滯留鋒面及西南氣流影響，氣象局已經針對全台20縣市發布大豪雨特報，其中10縣市為豪雨以上警戒。台南市政府工務局工程企劃科在22日公告，受到豪雨影響，將封閉6處道路及11處橋樑，並呼籲民眾做好防雨措施，避免前往溪流及海岸活動。

此次鋒面帶來的雨量不可小覷，全台共有4縣市局部地區因此停止上班、上課。台南市雖然沒有宣布停班停課，但在包含山區、永康區和德仁區在內，還是出現了較大的累積雨量，對此台南市政府實行封閉橋梁和道路，並不斷擴大範圍中。

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台南市政府工務局工程企劃科公告，截至22日17時15分，台南市道路、橋梁封閉情形如下：

橋梁封閉情形：

1.永康區1處，鹽水溪過水便橋（預警性封閉）。

2.歸仁區3處，中路橋、石安橋及高苓橋。

3.新營區2處，土庫過水橋及南興過水橋。

4.新市區4處，崙頂1號、崙頂2號、虎山道路過水橋及潭永橋。

5.鹽水區1處，急水溪竹林過水便橋。

道路封閉情形：

1.山上區1處，山上區南180平陽里往山本花園農路。

2.新市區2處，三舍椰樹腳涵洞及永就里永就國8涵洞11k+106。

3.仁德區3處，德洋路國道1號下方涵洞、港墘大排與文賢路交叉口旁便道、竹仔腳街(仁湖橋下)路段。

▼氣象局對高雄市及屏東縣部分區域發布超大豪雨特報（圖／翻攝自交通部氣象局）

此外，台南市災害應變中心已於已於21日下午成立二級一階開設，緊急撤離疏散龍崎區、東山區共23人，呼籲民眾做好預防措施，低窪地區慎防淹水，山區慎防溪水暴漲、坍方及落石，盡量避免前往溪流及海岸活動。

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