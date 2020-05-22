紅通通「強烈雨帶」直插南台灣！雷雨胞多到爆⋯「兩大區塊」雨勢最強

▲高雄七賢路淹水。（圖／記者吳奕靖攝）

記者李宜秦／台北報導

受梅雨鋒面與西南氣流夾擊，今日全台各地都有大雨。氣象局表示，隨著鋒面逐漸南移，北台灣雨勢稍減，南部地區的雨勢則持續。今日下午顯著降雨區域有兩大區塊，包括西南沿海、中部沿海，此外高雄、屏東的雨勢特別明顯，各區要承受長時間的強降雨，造成的降雨破壞力相對更大。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日是滯留鋒面與西南氣流影響最劇烈的時候，屏東、高雄山區都有出現大豪雨與超大豪雨，尤其中南部降雨特別明顯，今日至下午2點半，屏東春日累計雨量已達466毫米，許多地方也出現40到50的時雨量。

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▲豪雨特報。（圖／氣象局提供）

伍婉華表示，隨著對流雲系消長，台灣上空被旺盛的對流雲系覆蓋，雷達顯示，將有一波波強烈的回波登陸，無論是觸及海面或陸地，當地都會有瞬間強降雨、閃電、雷擊。

伍婉華表示，明日清晨後鋒面移入巴士海峽，各地雨勢趨緩，僅南部地區仍有雨勢，屆時可能仍有陣雨、雷雨、大雨或局部豪雨，鋒面週一到週三可能在台灣附近海面徘徊，東、西半部都將有陣雨或雷雨，至於降雨強度，則要視鋒面強度是否因環境減弱而定。

▲北台灣雨勢將於明日清晨趨緩。（圖／氣象局提供）

臉書專頁「天氣即時預報」表示，今日下午顯著的降雨區域有兩大塊，包括西南沿海，影響區域為台南、高雄、北屏東、南台東，強度「最強、最廣」，上述區域有持續性強降雨。

另一區塊為中部沿海，影響區域為苗栗、台中、彰化，強度相對較弱，雲系有滯留性發展的趨勢，苗栗、台中、彰化雨勢稍大。其他地方雖沒有明顯對流，但全台灣都被水氣覆蓋，無論何處，都一定會碰到下雨，只是或大或小。

天氣即時預報指出，台南、高雄、(北)屏東在接下來6小時的雨勢都偏大，中途可能緩一下，但雷雨胞不斷進入，累積雨量會快速上升，雷雨胞順著西南風，好像在排隊一樣，一個、一個進入陸地，同一個地方要承受很長時間的強降雨，造成的降雨破壞力也會很大。南台南、北高雄、高雄郊區、高雄山區雨勢應都很大，並且可能伴隨打雷、強陣風。

▲南台灣雨勢很大。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，「紅通通強烈雷雨帶直插高雄、北屏東、南台南...劇烈雨勢還會更猛...慎防水患，稍晚下班通勤務必注意路況及安全！」