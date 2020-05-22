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後疫情時代！無店面公會理事長廖尚文：配合政府協助零售業上電商平台找通路

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▲▼「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟」論壇,廖尚文。（圖／記者李毓康攝）

▲廖尚文出席「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟」論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨22日在立院舉辦「共融經濟幸福永續－後疫情時代經濟論壇」，邀集產業界、民間公會與談。面對後疫情時代到來，中華民國無店面零售商業同業公會理事長廖尚文表示，未來會持續配合政府政策，鼓勵電商平台、電視購物平台，能夠更積極地跟實體通路零售業者有進一步結合，能夠讓商品到線上銷售。

廖尚文引據《ETtoday新聞雲》民調指出，有48.3%的受訪者表示收入受到疫情影響，所屬企業則有58.3%；進一步分析發現，在3月份的調查，收入受到影響是27.8%，到了5月份則是48.3%，這些數字都反映到疫情期間受到影響。另外，全球電商第一季金流營收狀況，其實是跟去年同期是成長100%，台灣的電商今年的業績比去年同期增加19%。

廖尚文說，很多餐飲店甚至服務業，在疫情期間會想辦法往線上通路走，這是另外一個出路，例如說有一些五星級的飯店也跟虛擬通路業者合作銷售，「在疫情實體通路受到嚴重衝擊情況下，虛擬通路發揮一定的效力」。

▲▼「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟」論壇,廖尚文。（圖／記者李毓康攝）

而在這段期間，當疫情漸漸地產生影響，中央部會也展開協助，經濟部在3月8日也推動零售業上架電商的服務推動計畫，鼓勵電商跟實體零售業做結合，實體零售業可以上架到店商平台銷售。農委會也在2月初開始邀集公會跟相關電商業者，將農漁產品推上電商銷售，農委會主委陳吉仲更多次到東森購物等電商平台做推廣

此外，台北市政府在2月中旬就洽公會推動實體店商轉型，希望實體店在這樣的衝擊下能跟店商平台結合，接著在3月、5月分別2波來推廣台北店家到你家活動，產生相當效益，讓台北店家可以跟店商做結合。其他如嘉義縣、台南市、花蓮縣、新北市等，首長都親自到電視購物平台做推廣。

廖尚文強調，從中央到地方政府，其實在疫情下都會幫受到嚴重衝擊的線下服務業、實體通路零售業者找出路，無店面零售商業同業公會在該段期間，也充分配合政府政策，協助零售業者推廣商品。

▲▼「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟」論壇,廖尚文,柯文哲,許舒博,李日東,王之杰。（圖／記者李毓康攝）

「柯市長也提到，疫情不會那麼容易就解決，尤其是國外疫情還這麼嚴重，其實對我們的產業影響還是非常大。」廖尚文說，未來產業的轉型，會持續配合政府相關政策，鼓勵我們電商平台、電視購物平台也好，能夠更積極地跟實體通路零售業者有進一步結合，也希望透過這樣的結合，能夠讓商品到線上銷售，同時線下實體店也能提供相當服務。

最後，廖尚文也表示，台灣疫情控制比較好，陸續有實體通路店家開放，但最重要是實體通路要做好防疫環境，讓消費者放心消費，線上銷售跟現下服務能夠結合做得好的話，這也會是產業的轉型契機。

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