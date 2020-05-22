弱勢者一開始就輸在起跑點？　加州大學淘汰SAT、ACT成績要求

▲美國加州大學柏克萊分校。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國菁英名校加州大學（University of California，UC）於21日決定，漸進式取消申請入學者必須提出SAT和ACT成績的要求，測驗的成績只用來決定獎學金、選課和評量外州生，此舉動為傳統的標準化考試錄取制度，丟下一顆震撼彈。加州大學是美國知名的學校之一，若該校決定放棄考試成績，其他學校很有可能也會跟進和效仿。

綜合外媒報導，受到新冠病毒的影響，加州大學對於想申請2021年秋季入學的申請人，不強制要求提供SAT和ACT測驗成績，該校理事會21日一致決議，不強制參加測驗的規定將延長到2025年，意味著，對於接下來要申請入學的學生，評斷標準不會考慮SAT或ACT成績，將根據高中成績，以及其他的因素進行審核；此外，加州大學也有意另外開發屬於自己的「入學測驗」。

▲加州大學取消，對申請入學者提出SAT、ACT成績要求。（圖／翻攝自圖庫Pixabay 、pakutaso.com）

加州大學2019年招收的新生人數超過17.6萬人，其中11.6萬人為本州生，今年秋季則有17.2萬人申請，其中五分之四參加標準化測驗。加州大學發言人表示，「加州大學的使命仍然沒有改變，這樣的轉變，對低收入戶、移民學生提供一個成功的機會。」

SAT、ACT測驗受到種族、收入和父母教育水平影響很大，光是考試的費用，就需花費100美元（約新台幣3,000元），若母語非英語的考生，閱讀題目的速度也較慢。此外，非所有的SAT考場的條件都適合盲胞生參加，也沒有給予身障者更多的答題時間，從任何角度分析，弱勢者一開始就輸在起跑點，若之後決定廢除，能夠解決出身貧寒、非洲裔和西語裔學生，在測驗中的不平等對待。