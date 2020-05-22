友酸「自助加油是能省多少？」　騎士哥神曝「半年節儉成果」網2派戰爆

▲騎士哥神曝「半年節儉成果」！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

近日開車與機車族對低油價頗有感！一名精打細算的男網友透露，半年來都用自助加油，結果友人卻潑冷水，「就為了省這0.8元，機車這樣是能省多少？」原PO也攤開記帳本，14次加油共省了162元，直呼「難道勤儉持家錯了嗎？」

一名男網友在臉書《爆廢公社》分享省錢筆記，日前趁著漲價前夕，原PO去自助加油，現場也排滿了加油民眾，頂著豔陽等了5分鐘，原本96元變92元，讓原PO感到小確幸。

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豈料，事後友人一聽為了省「0.8元（每一公升油價）」，語帶嘲諷反問「機車這樣是能省多少？」原PO聽了很不是滋味，攤開記帳本討拍，「至少自從我開始自助加油，也讓我省了162元啊！難道勤儉持家錯了嗎？」

照片可見，從去年12月到今年5月，總共14次自助加油省了162元，確實不多，但原PO認為是值得的。底下掀起2派論戰，一派直言「排隊5分鐘省4元非常划不來」「你的時間還廉價」、「這樣能省多少時間成本、人力成本 ？消耗成本這樣加下來，認為有賺嗎？」、「省這一點錢能幹嘛？」、「把精力花在如何賺更多錢比較有效率」、「刷卡現金回饋再省」、「節檢是好事，但CP值太低，太陽下排隊，累又口渴，買不到一杯飲料」、「其實時間才是最值錢的」。

▲網友激戰！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



面對酸言酸語，原PO堅持做自己，「每個人觀點不同喔...可以幫助更多需要幫助的人啊！」另一派網友也力挺，「省的雖然少不多，但我倒覺得這也是一種小確幸」、「自助加油建議以公升為單位」、「再省十年就省下3240了」、「機車真的無感，但汽車去加自助真的省很多」、「做自己，我才不聽別人，我想省就省」、「積少成多，如果下班沒事了這樣排隊又能省錢，很好啊」。