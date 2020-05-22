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彰化這條巷子「每雨必淹」！水深到小腿肚…居民涉水出門　他曝：旁邊就是池塘

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▲▼ 彰化淹水。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼ 彰化縣花壇鄉金墩街122巷逢雨必淹。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

受滯留鋒面及西南氣流影響，22日全台各地易有大雨或豪雨！彰化縣花壇鄉金墩街122巷由於地勢較低，可說是逢雨必淹，加上一旁又有池塘，這波大雨又讓該路段淹起水來，水深更到居民的小腿肚，居民要出門只得涉水而過。

時代力量彰化縣議員吳韋達服務處花壇區行政主任洪宇風表示，先前曾到現場會勘過，由於旁邊是池塘，只要遇到超過30分鐘的大雨來襲，池塘水爆滿就會順勢倒灌進巷子裡，可說是「每雨必淹」。他提到，先前曾有民眾希望能在池塘旁邊做一個護欄，避免池塘水灌入。

▲▼ 彰化淹水。（圖／記者唐詠絮攝）

中央氣象局22日也發布豪雨特報，屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，高雄市山區有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣山區、臺中市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區及南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨。

至於嘉義以北及基隆北海岸、宜蘭、臺東、澎湖有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、雷擊及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石及土石流。超大豪雨地區：屏東縣。大豪雨地區：高雄市。

▲▼ 彰化淹水。（圖／記者唐詠絮攝）

▲時代力量彰化縣議員吳韋達服務處花壇區行政主任洪宇風。（圖／記者唐詠絮攝）

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