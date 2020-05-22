快訊／蘇貞昌下令警盯豪雨動態！各部會、國軍嚴陣以待





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

全台豪雨炸裂！受到西南氣流影響全台暴雨，這波雨勢今天最強，氣象局也針對全台21縣市發佈大豪雨特報，以目前狀況預估將持續到下週四。行政院發言人丁怡銘22日表示，行政院長蘇貞昌下令各部會警盯豪雨動態，國軍嚴陣以待。

丁怡銘22日表示，經部會向政院回報，21日的雨勢已經暫時解決缺水危機，但是因應豪雨，蘇貞昌昨天早上就已交代相關部會緊盯動態，各縣市有任何需要中央協助的地方，務必協助投入防災與救災，因此昨晚各部會以及國軍都嚴陣以待。