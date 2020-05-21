內線案遭約談馬上繳回炒股獲利210萬　掮客認了趁永昕生醫接大單買股牟利

▲永昕公司內線交易嫌犯21日遭約談後，當天就繳回不法所得 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司永昕生物醫藥在2018年間公告，獲得韓國SCD公司委託製藥的大單，沒想到居間牽線的上峰公司許姓負責人，卻在利多消息公告前，私下大買永昕，等利多重訊後賣出，不法獲利210萬元，許男21日遭檢調約談，當場坦承犯行，並繳回全部不法所得，台北地檢署檢察官訊後依《證交法》內線交易罪諭令限制住居。

永昕生醫(4726)在2018年10月4日發布重訊，宣布獲得韓國第一大眼用藥藥廠SCD委託，開發Eylea生物相似藥三期臨床試驗及後續上市代工大單，協助牽線的許男，早在7月到9月間，分批買進共609張永昕股票，等重訊公布後全部賣出，獲利210萬元，許的施姓友人也得知消息，趁機買了45張股票，雖未賣出，但擬制性獲利也有2萬多元。

台北地檢署檢察官林俊廷21日上午指揮調查局幹員，搜索上峰公司等4處，並以涉嫌內線交易嫌疑人身分，約談許姓、施姓男子，以及2名證人到案後，許男和施男都坦承犯行，並立刻開始籌錢，下午2人分別繳回210萬多元、2萬多元犯罪所得後，獲檢察官諭令請回並限制住居。

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