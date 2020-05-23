新冠肺炎增至411人解隔離！　居家隔離者「剩不到10人」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（23）日表示，新冠肺炎無新增病例，維持441人確診、7人死亡，增至411人解隔離。指揮中心公佈最新數據，居家隔離者只剩不到10人，居家檢疫者也從單日5萬5千人高峰，跌到1萬人以下。

陳時中表示，22日傍晚有一名在菲律賓染疫者回台，雖然已康復超過2個月，但指揮中心仍嚴陣以待，除了全程請其配戴N95口罩，一下飛機也馬上引導到發燒篩檢站採檢，所幸結果為陰性，但仍須在集中檢疫所觀察一段時間。

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發言人莊人祥日前表示，染疫者回台初步規劃兩個方式，包括發病到登機日超過2個月，或者2次採檢陰性，但一定要先跟駐外單位通報，若未確實告知，可能面臨2年以下有期徒刑，或者200萬元以下罰金。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。

自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。