國際對台好感支持度增加　薛瑞福：一國兩制在台沒有市場

▲總統蔡英文接見薛瑞福。（圖／總統府提供，資料照片）

實習記者施怡妏／綜合報導

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）今（22）日舉辦視訊研討會，討論總統蔡英文連任後，美國與台灣之間的關係，以及台灣在全球秩序的角色演變。前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）表示，北京對台灣的政策失敗，一國兩制在台灣無法執行，加上台灣的防疫與北京形成對比，讓台灣在國際上漸漸受到肯定，支持度也跟著提升。

薛瑞福（Randall Schriver）目前擔任「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）主席，在影片中他表示，中國對台灣實施一國兩制的政策失敗，在台灣沒有市場，其原因是自己造成的，民調也顯示出，台灣民眾對於中國政府的好感度下降到新低，支持台灣獨立的比例也達到新高；北京一直企圖想要擠壓台灣在國際上的位置，排擠台灣參加國際型集會，但是台灣在處理新冠肺炎疫情上，手法與防疫措施大大優於中國，讓台灣在國際上被肯定，國際支持度達到從未有過的高點。

美國對台灣軍售逐步正常化，薛瑞福也給予肯定並表示，美國應該要盡快出售關鍵的國防能力給台灣，在未來，「資訊與情報共享」也是美台雙方可以互相合作的項目，藉此強化台灣的威嚇力。

前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（EvanMedeiros）則表示，美國一方面希望可以對台灣民主自決、安全與不受到威脅的自由給予支持，但一放面又尋求與中國建立建設性的關係；隨著北京在東亞地區的支持度提高，自信心也跟著上升，再加上各方面對台灣各種打壓，使得這樣的關係越來越難達到平衡。

麥艾文認為，美國應該認真面對及處理，對台灣的安全承諾，依據台灣關係法對台灣進行軍售，也希望美台雙方在經濟上能有更緊密的合作，例如，讓台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等；在美中關係緊張的時期，對美國而言，台灣確實相當的誘人，但也存在風險，這可能會破壞美國支持台灣民主自決、免受脅迫自由與經濟發展所制定的所有目標，與台灣建立友好關係，有關於美台雙方的利益和歷史連結，不應該為了刺激或是激怒中國，而讓美國利益損壞。

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