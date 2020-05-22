美售MK-48魚雷比3年前「貴快一倍」　致命一擊可斷靶艦龍骨

▲MK-48 AT重型魚雷（圖／翻攝自raytheon technologies）



記者吳孟臻／綜合報導

總統蔡英文520就職之際，美國國務院批准對台出售18枚MK 48 Mod6 AT重型魚雷與相關設備，金額達1.8億美元（約台幣54億），被外界認為是美方對蔡的連任賀禮。但2017年，美方宣布出售46枚MK-48給台灣，總計2.5億美元，相比之下，這次軍售案魚雷的單價比3年前貴了快一倍。

美國國防安全合作局（DSCA）2017年6月29日宣布出售46枚MK-48給台灣，金額約2.5億美元，我國在軍事預算等多方考慮之下，決定只購買24枚魚雷及4枚操雷（練習雷），花費台幣54.6億元，約1.8億美金，換算之後一枚魚雷約650萬美金。

這次的軍售案，總價1.8億美元的18枚魚雷，平均一枚是1000萬美金，單價漲幅快是三年前價格的一倍。而2017年我國購買24枚魚雷和4枚操雷共28枚，加上這次的18枚，剛好是三年前美方預計出售給台灣的46枚，數量是否巧合不得而知。

美方這次對台軍售項目除了18枚魚雷外，還包括備料、支援與測試設備、運輸器、培訓與技術後勤支援等。據了解，這款雷達使用「噴泵式」推進器而非傳統螺旋槳，最高時速達55節，可攻擊水下800公尺的目標，性能十分優異。

美國海軍在2018年的環太平洋軍演(RIMPAC)期間，將已退役25年的「拉辛號」(USS Racine，LST-1191)做為靶艦，結果這艘5100噸的軍艦被MK-48魚雷擊中，龍骨被打斷而沉沒。據美國「國防新聞」(Defense News)報導，轟炸過程中有2枚飛彈由美國陸軍和日本陸上自衛隊發射的岸基反艦飛彈，是有史以來首次使用該飛彈進行實彈射擊。報導還稱，美軍這次試射是要「引起中國注意」。

▼拉辛號2018年遭擊沉過程。（影片取自美國海軍YouTube，如遭刪除請見諒。）

據了解，重型魚雷的製造技術非常複雜，能夠研發製造的國家很少，加上作戰價值高，殺傷能力也很驚人，同樣都要遭受攻擊，軍艦寧可遇到反艦飛彈，也不想遇到重型魚雷，所以使得先進重型魚雷的造價始終居高不下。

以美國的MK-48型重型魚雷為例，1972年最先量產的MK-48-1型魚雷，單枚價格為50萬美元，此後的衍生型號價格一路飆升，48-4型98萬美元，48-ADCAP型在90年代初為284萬美元。到了90年代末期，一枚最新型的MK-48 MOD5型重型魚雷的價格就已經達到350萬美元。如今考慮到通貨膨脹、技術更新換代等因素，價格高到一枚1000萬美元似乎也很正常。

▼Mk-48 ADCAP先進重型魚雷。（圖／翻攝自seaforces.org）

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