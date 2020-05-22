高屏大豪雨來襲！高雄「台29電桿倒塌」　道路災情累計6處

▲全台各地雨勢均大。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者李宜秦／台北報導

全台各地受滯留鋒面及西南氣流影響，易有短時強降雨，氣象局今日凌晨6點半已針對全台20縣市發布豪雨特報。交通部公路總局表示，高雄市甲仙區台29臨11線9k+900小林路段，於今日上午3時台電電桿倒塌，預計於下午4時排除。

【09:33更新】

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道路災情計6處如下，統計截至9時00分：

1.高雄市甲仙區台29臨11線9k+900小林路段，台電電桿倒塌，預計於22日上午9時排除。

2.屏東縣東港鎮台17線256K+100東港分局，南下車道右側積水，北上左側正常通行。

3.屏東縣東港鎮台17線259K+100大鵬灣路段，南下車道右側積水，北上左側正常通行。

4.屏東縣東港鎮台17線257K+900大鵬灣路段，南下車道右側積水，北上左側正常通行。

5.高雄市大寮區台29線104k+950潮德路與華中南路，左側南下車道積水，右側北上車道正常通行。

6.高雄市大寮區台29線104k高雄市大寮區潮德路，左側南下車道積水，右側北上車道正常通行。

▲各地有豪大雨。（圖／記者李毓康攝）



氣象局表示，今(22)日高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區及南投縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨；嘉義以北及基隆北海岸、宜蘭、台東、澎湖有局部大雨發生的機率。

▲豪雨特報。（圖／氣象局提供）

公路總局表示，昨(21)日上午已成立應變小組整備因應，須留意台18、台20、台24、台29線等山區道路，目前道路災情計1處，高雄市甲仙區台29臨11線9k+900小林路段，於今(22)日上午3時台電電桿倒塌，預計於下午4時排除。

公路總局將持續於豪雨影響期間嚴密監控轄區降雨情形及資訊，並即時處理災情，提醒用路人妥為規劃行程，豪雨期間避免行駛山區公路、隨時收聽警廣、並注意可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可透過公路總局全球資訊網站(www.thb.gov.tw)及省道即時交通資訊網，或撥打：公路總局用路人服務專線0800-231-035查詢。