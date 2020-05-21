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快訊／雨彈「最強時刻」開始！5縣市警戒　中南部紫紅一片...防豪雨強灌

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲滯留鋒面影響，再加上西南風增強，下午起至周五整天各地雨勢越來越大，中南部可能有豪雨等級以上降雨發生。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今天受到滯留鋒面影響，再加上西南風增強，西半部已斷續有短暫陣雨出現，隨著西南風逐漸增強，雨勢也會越來越大。氣象局指出，今天下午到周五，中部、南部可能會有豪雨甚至豪雨等級以上降雨，其他地方也會有局部大雨、豪雨等級的降雨。

氣象局稍早也針對南部、東南部及澎湖地區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，也需注意雷擊及強陣風。另外，由於21日至23日滯留鋒面及西南氣流影響，氣象局也預計於14時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於15時30分舉行記者說明會。

請繼續往下閱讀...

氣象預報員劉宇其表示，西南風將逐漸增強為西南氣流，在鋒面加上西南氣流影響下，較強對流胞從西南部移入的時候，中部、南部會有短時強降雨，不排除有豪雨或豪雨等級以上降雨發生。

大雨特報區域：台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣

▲▼氣象局定量降水預報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局12小時定量降水預報，中南部尤其山區降雨最劇烈。（圖／中央氣象局）

這波降雨最強的時間點落在今天下午起至周五一整天，各地都有大雨或豪雨發生，中南部山區因為是西南風迎風面，更會有長時間比較大的累積雨量。

氣象局特別強調，最大累積雨量雖然出現在中南部山區，但是短時強降雨對平地的影響仍會很大，這次不分山區跟平地都要特別留意。另提醒，對流通過時，雷雨胞除了帶來強降雨，也會伴隨強陣風、雷擊現象，請大家注意。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲鋒面降雨今天下午起至周五一整天最劇烈。（圖／中央氣象局）

周六鋒面稍微南壓後，比較大的雨勢從全台限縮到中南部，北部雨勢稍緩和，但整體雨勢要明顯趨緩下來則要等到周日、下周一。隨著鋒面南移到巴士海峽後，雖然天氣還是不穩定，但雨勢上已經減緩。

下一波鋒面影響時間點落在下周二、三，屆時鋒面會再度移到台灣上空，各地天氣又變不穩定，實際降雨程度氣象局將視最新資料隨時更新發布。

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