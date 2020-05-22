「美國拒絕容忍港版國安法」　美議員：我們會與港人自由站在一起

記者黃翊婷／綜合報導

中國今年的全國人大會議將在22日登場。對於安排在議程中的全新「港版國安法」，美國眾議員麥考爾（Michael McCaul）在美東時間21日發表聲明抨擊，認為中國試圖立法扼殺香港的自由，「美國會支持香港人為民主而戰」、「我們會與香港人站在一起」。

▲香港人民自去年3月開始上街抗議反送中。（圖／路透社）

麥考爾在聲明中直指中國企圖以國安為由，對香港進行壓迫性的立法，進一步扼殺香港人民的自由，同時也是在侵蝕一國兩制的基礎，對於這個情況美國不會選擇容忍，「我們會與爭取自由、為民主奮鬥的香港人站在一起」。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Mario Diaz-Balart）稍早也在推特分享相關新聞，並PO文抨擊中國此舉違反國際承諾，「再次對民主發動可恥的攻擊，甚至試圖增加對香港的鎮壓，真的是太離譜了。」

美國共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）也透過推特譴責，「中國再次證明他們無視香港應有的自治與自由，北京當局對香港人民的行動必將帶來『後果』。」

▼▲迪馬里與柯頓的推特PO文。（圖／翻攝自推特／Mario Diaz-Balart、Tom Cotton）

至於中國為何選在這個時候宣布將要推行港版國安法，中國人大發言人張業遂表示，港版國安法的目的就是要防堵香港的國安漏洞。而在第十三屆全國人大三次會議的9項議程中，第5項就是「審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的議案」。

張業遂強調，香港是中國不可分離的部分，全國人大是最高國家權力機關，會根據新的形勢和需要，行駛憲法賦予的職權，從國家層面建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，堅持和完善一國兩制制度體系，是完全必要的。