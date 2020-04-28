要降低違規！交通大隊：未來整條北宜公路都是區間測速　重機達人火大

▲北宜公路時不時會發生車禍，新北警方延伸科技執法路段，重機達人認為治標不治本，民眾也留言抨擊。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

北宜公路19K-23.1K自去年4月實施區間測速，至今未發生死亡車禍，新北交通大隊表示，未來整條北宜都會實施區間測速！屆時實際偵測19K-56K，採多點、分段方式偵測，預計10月底建置完成；重機達人得知此事深感遺憾，「北宜車禍主因多半是逆向超車，因為速限40真的太低，持續限速意義不大」

據了解，新北市府實施區間測速後，北宜公路月平均違規數從7018件降低至43件，降幅達99%，且事故減少54%。交通大隊大隊長鄭永裕指出，宜蘭縣也預計在北宜宜蘭段建置區間測速，未來整條公路都會實施。規劃109年度將既有偵測路段由23K延伸至56K（新北宜蘭交界），規劃新增7桿（23K-56K），加原有的2桿（19K -23K）共9桿，分為8段。

重機達人氣憤解釋，北宜速限僅40，再搭配科技執法會有其他問題產生！像有騎士為了反制，會從起點開始飆速，到終點折返來回衝，不然就是到空地休息耗時間，最後再駛離測速終點。重機達人推測，北宜全線區間測速，兩旁空地將來還可能成為「休息站」，會有人藉此營利炒作。

重機達人還說，先前台61西濱彰化段區間測速器就出包，機器也無任何第三方機構檢驗，建置的公信力何在？未來汽機車駕駛可能還有其他反制方式，希望政府知道，光是抓超速不能解決車禍問題，北宜的車禍肇因往往是前方車速過慢，後方車輛違規跨越雙黃線超車導致…

▲台61線彰化路段區間測速異常 。（圖／記者陳雕文翻攝）

交通大隊解釋，分析北宜公路車禍，107年至今的車禍肇因是「未注意車前狀況」，共272件，至於橫跨雙黃線切道、違規超車部分，自107年至今總共僅5件。

交通大隊表示，目前的確還需要尋找第三方的檢測機關，對機器計時的部分進行複驗，但就現階段的測試情況，機器是正常運作無誤的；目前區間測速是優先取締嚴重超速車輛，以北宜為例，速限是40公里，需超速20公里以上才會開罰，設置區間測速的原意在於提醒民眾小心駕駛，目前的成效也確實是好的。

網友認為，「直接宣布區間測速路段一律只能下車用牽的，不准任何車輛發動行駛就好了啦！」、「警察又在想怎麼挖錢了」、「帶種就禁止機械動力車輛進入啦，保證從此零事故。會摔的不管你怎麼限速他都能找到地方摔啦」、「根本沒經過檢驗合格的東西！」

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