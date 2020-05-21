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鄭文燦拿到2.8億加碼金　新北議員轟中央：別對侯友宜已讀不回！

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▲▼ 侯友宜慰勉「擴大急難紓困」第一線公所同仁 。（圖／記者張一中攝）

▲侯友宜日前慰勉「擴大急難紓困」第一線公所同仁 。（圖／記者張一中攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市紓困申請核定率全國最高，預算金以及將見底，連日請求中央加撥5億紓困金，公文也已送出。桃園市長鄭文燦21日表示，中央已經確定加碼給桃園市政府，總共5億2800萬元。對此，新北市議員陳偉杰表示，「昨天舉行520總統就職典禮，蔡政府隔天就迫不及待讓新北市穿小鞋嗎？」呼籲別對侯友宜已讀不回。

陳偉杰在臉書上替新北市長侯友宜抱不平，指出鄭文燦上午難掩喜悅公開說行政院又加碼給他紓困金2億8千多萬，桃園現在總共拿到5億2千多萬，但卻對全國第一大、申請案件最多、審案最快的新北市已讀不回，「行政院偏心的太明顯了，昨天舉行520總統就職典禮，蔡政府隔天就迫不及待讓新北市穿小鞋嗎？」

陳偉杰說，侯友宜在施政報告時，他特別要求社會局長張錦麗說明紓困申請的審理情況，目前，新北市已審理近5萬件紓困案，但待審理的案件還堆積如山，行政院原先核撥的3億2千萬根本不夠用。張錦麗說已行文請行政院再加碼5億元，結果多日沒有下文，「已讀不回就是對新北市的態度嗎？」

陳偉杰也點出，新北市財政窘困，仍勒緊褲帶籌錢照顧臭疫情衝擊的市民，侯友宜已指示社會局代墊紓困金，但中央會還給新北嗎？「相較今天桃園市長鄭文燦滿面笑容的加碼說！箇中滋味只有自己知道！」

陳偉杰呼籲行政院，新北市民跟桃園市民一樣都是國人同胞，請公平對待、一視同仁，「行政院偏心的毛病又發作了嗎？」

新北市議員蔡淑君表示，在六都之中，新北市人口數最多，中央對新北市「已讀不回」的動作實在太小心眼，民進黨覺得侯友宜是他們最強勁的對手，尤其是新北市在防疫過程中不斷超前部署，獲得最高的民眾滿意度，讓中央吃味，藉由已讀不回，挫挫侯友宜的氣勢。

新北市議員林國春則表示，中央一定會給新北市不好的臉色，這是可以預期的，但是看ㄗㄞ行政院長蘇貞昌本身是老縣長，女兒也在新北當議員，這樣的做法怎麼對得起新北，副總統賴清德也是新北市萬里人，「紓困不應該大小眼」，若什麼都用政治考量，比較不合理，就像過去爭取前瞻預算一樣。

新北市議員邱烽堯也指出，新北市是人口最多縣市，申請人數也是最多，行政院作業一向如此偏頗，對藍綠縣市大小眼已經不是第一天；希望中央加預算，讓經濟早點復甦。

民進黨新北市議員廖宜琨則說，「不應該這樣聯想，中央怎麼會真對新北市呢？」新北市府可能沒有提出「在什麼期限、需要多少金額」，地方政府在跟中央爭取預算時，都要給中央詳盡企劃，中央審核過後才會批下來，需要一點時間。在防疫紓困上，沒有必要大小眼，中央跟地方都是同心協力。

社會局表示，衛福部與新北市日前有建立可直接溝通的群組，上週起多次反應款項不足，尤其這幾天申請量非常大，日前已經發出正式公文，但目前沒有下文。

▲▼ 侯友宜慰勉「擴大急難紓困」第一線公所同仁 。（圖／記者張一中攝）

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