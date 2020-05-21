被國台辦批「隱瞞疫情」　陳時中：歷史會還原真相啦！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（資料照／記者張一中攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣在嚴格防疫之下，疫情日漸趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中帶領的防疫團隊也紅到國際。但國台辦昨（20）日晚間卻在微博批評陳時中「防疫不專業，是隱瞞疫情的一把好手。」陳時中今在疫情記者會再度回應「歷史總會還原真相啦！不用急在一時，時間久了自然會有公斷。」

習近平在世界衛生大會致詞稱讚WHO秘書長譚德塞為國際新冠防疫做出重大貢獻，陳時中直言「相互取暖是免不了的！」國台辦也反酸陳時中，批評「防疫未見專業，抹黑大陸、攻擊世衛、刁難台胞、隱瞞疫情卻是一把好手。以政治操作能力而論，陳時中確是民進黨當局最需要的『人才』。」

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陳時中今（21）日一早被問及此事先是表示自己沒看到這番言論，媒體告知後，他先是笑了幾聲，接著表示「台灣當然是公開透明的，不是他要隱匿就可以隱匿的。」他也坦言，沒想到自己只是描述一下看到的事實，就引發對岸反彈。

陳時中強調，整個抗疫過程，都是誠實謙卑去面對，資訊也是公開透明，戰略從第一天到現在都沒有變，但對於所有批評，也是抱持一個有則改知的態度，而且一開始就講過，歷史會還原真相，大家不用急在一時，時間拉長，大家就會越看越清楚，自然有公斷。

最後陳時中也再度喊話，病毒也正再分化人，不要讓對立軟化對抗病毒的力量，還是要回歸人跟病毒的戰役，大家都不可能說完全沒錯，有任何錯誤及時修正。

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