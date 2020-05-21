　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星新一代Galaxy Watch要來了！傳將提供「鈦金屬」錶殼版本

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼三星Galaxy Watch。（圖／取自三星官網）

▲三星傳將推出新一代Galaxy Watch錶款，並提供鈦金屬錶殼版本。圖為三星Galaxy Watch。（圖／取自三星官網）

記者王曉敏／綜合報導

日前有消息指出，三星目前已在研發新款智慧手錶。稍早據外媒透露，該錶款將提供「鈦金屬」版本，進軍高階智慧型手錶市場。

去年中旬，三星推出了 Galaxy Watch Active 2 作為 Galaxy Watch Active 的後繼錶款，不過粉絲最期待的產品仍是新一代 Galaxy Watch。今年初有媒體透露，三星正在研發新款智慧手錶，型號為 SM-R840 及 SM-R850，分別對應兩不同尺寸的錶款，電池容量 330mAh。

雖然目前尚無法得知 SM-R840 及 SM-R850 將是 Galaxy Watch 還是 Galaxy Watch Active 的後繼錶款，但據科技新聞媒體《SamMobile》報導，這款新的智慧手錶將以「高級材料」打造，推測為鈦金屬材質。

目前該公司已提供鋁及不鏽鋼兩種材質的智慧手錶，若消息屬實，這款新錶將是三星首度採用鈦金屬製作錶殼。而這消息也不太令人意外，畢竟蘋果去年推出的 Apple Watch Series 5 也是首度採用鈦金屬的智慧手錶。

事實上，「鈦」對手錶來說也不是什麼新材料，其為一種堅固、輕巧且耐用的材質，非常適合用於製作手錶，因此目前已大規模地應用於傳統手錶，而近期智慧手錶製造商已開始將注意力轉到它身上。

報導指出，由於鈦是一種多孔材料，容易變色或泛黃，三星很可能會使用特殊的塗層來處理該金屬錶殼。售價方面，鋁製的 Apple Watch Series 5 起售價為 399 美元，而鈦金屬錶殼版本則為 799 美元，因材料的不同兩者價差達到 400 美元（約新台幣 1.2 萬元），因此預計三星這款鈦金屬材質的新錶款售價也不會太低。

過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
馬雲刁問周星馳「我一天賺191億，你呢？」　星爺妙答...網
雨區擴大！高屏台東升級「豪雨特報」全台13縣市警戒
快訊／妹澳洲打工離奇亡..姐哭求外館找真相！外交部回應了
快訊／新增1境外移入！「墨西哥男機場攔檢確認染疫」連續+0被
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE電腦版大改版！10項功能全面升級　輸入視窗自動拉大、支援訊息貼圖

LINE購物以生鮮電商活絡地方經濟　「宜蘭嚴選」口袋商店正式上線

三星新一代Galaxy Watch要來了！傳將提供「鈦金屬」錶殼版本

亞太不綁約11元方案回歸！前6個月1GB不限速上網

Galaxy Buds+「光輝藍」5月22日登場！　可能暫時由Best Buy獨家發售

iOS 13.5正式登場！　Face ID升級...戴口罩也能解鎖iPhone

研華攜手訊連　推出AI臉部辨識App！「FaceView」可整合在AI邊緣運算平台

臉書傳計畫7月6日起回到辦公室上班　使用率限制在25%

全球最輕手機！夏普AQUOS Zero 2在台上市　跨界贊助ahq eSports Club電競俱樂部

iPhone 12傳將不再附贈耳機！　分析師：蘋果欲推動AirPods銷售

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

吳尊對老婆挑眉+拋媚眼　愛妻唾棄「這樣我就不喜歡你了」XD

LINE電腦版大改版！10項功能全面升級　輸入視窗自動拉大、支援訊息貼圖

LINE購物以生鮮電商活絡地方經濟　「宜蘭嚴選」口袋商店正式上線

三星新一代Galaxy Watch要來了！傳將提供「鈦金屬」錶殼版本

亞太不綁約11元方案回歸！前6個月1GB不限速上網

Galaxy Buds+「光輝藍」5月22日登場！　可能暫時由Best Buy獨家發售

iOS 13.5正式登場！　Face ID升級...戴口罩也能解鎖iPhone

研華攜手訊連　推出AI臉部辨識App！「FaceView」可整合在AI邊緣運算平台

臉書傳計畫7月6日起回到辦公室上班　使用率限制在25%

全球最輕手機！夏普AQUOS Zero 2在台上市　跨界贊助ahq eSports Club電競俱樂部

iPhone 12傳將不再附贈耳機！　分析師：蘋果欲推動AirPods銷售

狹窄屋也能變好宅！　利用「錯層設計」打造寬敞居家

賴清德私訪指揮中心逾1小時！　陳時中透露「副總統關心3個問題」

40年好味道！號稱「台中最好吃的飯糰」　咬下爆出鹹蛋＋滷蛋

雨彈來襲！全台「3路段」重點防禦坍方、淹水　公路總局成立豪雨應變小組

身體不適公休　客人按電鈴「開門差點飆淚」！一句稱讚網炸了：跪求素顏

新冠肺炎又有新症狀！醫曝3%病患「驚見血輪眼」...手髒盡量少摸臉

【廣編】力增飲在台灣上市五周年！感恩週年慶限時限量優惠中

壽險海外投資比重高成一大地雷　黃天牧盼給緩衝時間調整

新冠肺炎疫情衝擊國內景氣　台水紓困懶人包主動減免水費挺企業

馬鳴山鎮安宮頒發百萬獎助學金　600名東勢鄉、褒忠鄉學子受惠 

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

3C家電熱門新聞

iPhone 12發布延至10月！　三星與京東方將共同提供OLED螢幕

iPhone 12傳不再附贈耳機！　分析師：蘋果欲推動AirPods銷售

iOS 13.5正式登場！　Face ID升級...戴口罩也能解鎖iPhone

5.4吋iPhone 12新模擬圖曝光！瀏海尺寸縮減33%

安卓舊機也能換購新iPhone　Apple官網藏折價方案

研華攜手訊連　推出AI臉部辨識App

Apple Glass被爆料最低15000元起　支援遠近視鏡片

LINE Pay「嗶」7-ELEVEN付款滿額享10%回饋　同步啟用電子發票載具

Xperia 10 II三大電信資費一次看

iPad巧控鍵盤體驗後發現的優缺點

OnePlus 8 Pro爆透視疑慮　官方將透過更新停用

Apple奪下最夯品牌、Note9加冕為機王！　蘋果三星制霸美國市場

三星新一代Galaxy Watch傳將提供「鈦金屬」錶殼版本

全球最輕手機！夏普AQUOS Zero 2在台上市

更多熱門

相關新聞

Galaxy Buds+「光輝藍」5月22日登場！　可能暫時由Best Buy獨家發售

Galaxy Buds+「光輝藍」5月22日登場！　可能暫時由Best Buy獨家發售

Galaxy Buds+ 是今年得到高分評測的耳機之一，它具有優秀的音質和持久的續航力。三星不斷地為它增添新色，繼「石榴紅」之後，現在又要於5月22日推出新色「光輝藍」。

三星Note 20設計圖曝光！100倍變焦遭砍

三星Note 20設計圖曝光！100倍變焦遭砍

Apple奪下最夯品牌、Note9加冕為機王！　蘋果三星制霸美國市場

Apple奪下最夯品牌、Note9加冕為機王！　蘋果三星制霸美國市場

iPhone 12發布延至10月！　三星與京東方將共同提供OLED螢幕

iPhone 12發布延至10月！　三星與京東方將共同提供OLED螢幕

這家新創公司將生產能發出「人造陽光」的窗戶

這家新創公司將生產能發出「人造陽光」的窗戶

關鍵字：

三星Galaxy Watch智慧手錶

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

獨／19歲嫩妻偷吃放閃！娘家宅前罰站洗門風

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

民間救護車「閃燈執勤」遭拖吊！員工直呼太扯

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

振興券加碼！擬發每人1500元 　經濟部備妥300億元大紅包

雨彈「最強時刻」開始！5縣市大雨特報

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

29歲女星偷情鬧離婚「婆婆氣到暴斃」！遭夫連砍3刀亡

黃秀芳座車「139線對撞」！3人送醫

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面