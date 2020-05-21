三星新一代Galaxy Watch要來了！傳將提供「鈦金屬」錶殼版本

▲三星傳將推出新一代Galaxy Watch錶款，並提供鈦金屬錶殼版本。圖為三星Galaxy Watch。（圖／取自三星官網）

記者王曉敏／綜合報導

日前有消息指出，三星目前已在研發新款智慧手錶。稍早據外媒透露，該錶款將提供「鈦金屬」版本，進軍高階智慧型手錶市場。

去年中旬，三星推出了 Galaxy Watch Active 2 作為 Galaxy Watch Active 的後繼錶款，不過粉絲最期待的產品仍是新一代 Galaxy Watch。今年初有媒體透露，三星正在研發新款智慧手錶，型號為 SM-R840 及 SM-R850，分別對應兩不同尺寸的錶款，電池容量 330mAh。

雖然目前尚無法得知 SM-R840 及 SM-R850 將是 Galaxy Watch 還是 Galaxy Watch Active 的後繼錶款，但據科技新聞媒體《SamMobile》報導，這款新的智慧手錶將以「高級材料」打造，推測為鈦金屬材質。

目前該公司已提供鋁及不鏽鋼兩種材質的智慧手錶，若消息屬實，這款新錶將是三星首度採用鈦金屬製作錶殼。而這消息也不太令人意外，畢竟蘋果去年推出的 Apple Watch Series 5 也是首度採用鈦金屬的智慧手錶。

事實上，「鈦」對手錶來說也不是什麼新材料，其為一種堅固、輕巧且耐用的材質，非常適合用於製作手錶，因此目前已大規模地應用於傳統手錶，而近期智慧手錶製造商已開始將注意力轉到它身上。

報導指出，由於鈦是一種多孔材料，容易變色或泛黃，三星很可能會使用特殊的塗層來處理該金屬錶殼。售價方面，鋁製的 Apple Watch Series 5 起售價為 399 美元，而鈦金屬錶殼版本則為 799 美元，因材料的不同兩者價差達到 400 美元（約新台幣 1.2 萬元），因此預計三星這款鈦金屬材質的新錶款售價也不會太低。

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