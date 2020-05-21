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31歲辣媽9分鐘記錄自然產第五寶　「產房當廚房」網友讚爆

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

現代社會的年輕夫妻較少生產3胎以上，部落客「林叨囝仔 The Lins' Kids」上月分享一部9分34秒的影片，記錄31歲媽媽自然生產第五胎的過程，孩子們還到院陪伴，一家人感情相當融洽。雖然生產過程難免不適，但最後他們還是平安迎來小女兒的誕生，甚至不忘在影片說明欄中幽默表示，「生5次已經熟門熟路，把產房當作廚房的概念XD」。

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在這部9分34秒的影片中，媽媽在等待子宮頸全開的時候，孩子們都陪伴在一旁，其中兒子看到要打減痛分娩的麻醉針時，還緊緊握住媽媽的手，沒想到打完不到半小時就要生了，「一沒hold住（子宮頸）就全開」，用力一次咻一下就結束了，住院兩天便帶著「新成員」回家。

「林叨囝仔 The Lins' Kids」在影片說明欄中幽默表示，5胎都是保持自然產，已經熟門熟路了，幾乎可以說是把「產房當廚房」。由於媽媽出院時身穿白色T恤、牛仔短褲，氣色極佳，身材也依舊纖瘦，根本看不出來才剛生產完，讓不少網友忍不住留言直呼羨慕，「身材超好，太厲害了」、「五寶多麼不容易，我生一個已經痛到不要再生了」、「現在還有人想生那麼多個小孩，少見」。

對於網友們的疑惑，「林叨囝仔 The Lins' Kids」在臉書粉絲專頁也有介紹，夫妻倆認為孩子是上帝所賜的禮物，生命是恩典，所以他們婚後沒有避孕，如果懷上了就開心接受，未來也會與孩子們一起成長。

不過，在少子化浪潮下，年輕世代真的都不敢生嗎？其實在新竹市也有一對擁有6寶的32歲年輕夫妻，徐千祥和林沂澂去年10月迎來家中第6位成員。徐爸爸坦言，婚前雙方對生育秉持隨緣的態度，生下了2個男孩後，也想生女孩，於是懷了第3胎，生下三女兒後又希望能再有個女兒彼此作伴，但第4胎是男胎，於是又鼓起勇氣拚了第5胎的女孩，第6胎則是意外懷孕的，恰好是女兒，就這樣碰巧湊成3個「好」字。

夫妻倆表示，兩人都很喜歡小孩，也想讓孩子們在成長過程中有手足可以一起玩樂和談心，雖然6個孩子讓他們在經濟負擔上較為沉重，但看到孩子們快樂的模樣，仍然很開心迎接這意外的第6胎。

▼徐爸爸一家人與新竹市長林智堅合照。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅特地前往探視，並致贈四萬元生育津貼。（圖／新竹市政府提供）

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