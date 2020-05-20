新北市紓困核定率高達57.48％　要求衛福部再撥5億急難金





▲新北市紓困申請目前已累計受理48,919件，累計核定了28,122件，核定率為57.48％。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對民進黨立委蘇巧慧指稱新北市擴大急難紓困「核定率不到3成、預算已用到5成4」，新北市政府社會局長張錦麗20日表示，截至今日子下午4時為止，新北市符合資格通過的有22,553件，核定率為57.48％；中央提供新北經費共3億2,100萬元，但新北市目前已核定金額累計為3億4,795萬5,000元，連日來向中央反映，希望再加撥5億元。

張錦麗指出，新北市目前已累計受理48,919件，累計核定了28,122件，其中符合資格通過的有22,553件，不符合的有5,569件，核定金額為3億4,795萬5,000元，核定率為57.48％，無論是受理件數、核定件數以及核定金額，都是全國最高。

張錦麗表示，自新北市製作標準作業手冊之後，各公所審核速度加快，光是20日單日到下午16時就核定通過5,607件，核定金額為8,656萬3,000元，衛福部急難紓困經費共核撥三次，合計為3億2,100萬元新北市截至20日下午16時，已核定金額累計為3億4,795萬5,000元，因此連日來向中央反映，希望再加撥5億元，以因應後續撥款之需。

社會局表示，衛福部與新北市有建立可直接溝通的群組，18日起多次反應款項不足，尤其這幾天申請量非常大，今天發出正式公文，衛福部也表示正在處理。

民進黨籍立委蘇巧慧20日質詢時指出，全台各縣市最初取得的經費預算，其使用率與核給民眾的核定率落差大，部分縣市恐有發不出錢的疑虞。以新北市為例，目前預算已用掉5成4，但受理所有申請案的核定率僅2成8，請衛福部進一步了解與因應。但社會局表示，新北市無論是受理件數、核定件數以及核定金額，都是全國最高。