▲▼ 台東集贈防疫物資至大阪，日方視訊致謝盼疫情解除加強雙方產業交流。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府及台東縣工策會於4/27因聽聞日本大阪在網路募集雨衣做為防護衣，驚覺長期協助行銷台東釋迦的大阪缺乏防疫物資，快速向東台灣國際蘭馨交流協會集購到手套150盒(15,000雙)、台東縣工商婦女協會聯合台東縣國民黨婦女工作委員會捐贈集購到護目鏡500副，空運至大阪府的堺市協助防疫，堺市市役所也在20日與縣長饒慶鈴進行視訊感謝台東的朋友，希望疫情後雙方在觀光或產業交流更為密切。

大阪堺市市長室主任森功一說，大阪疫情的緊急事態還沒有解除，因而呼籲堺市市民避免不必要的外出，並向饒慶鈴縣長請益對於防疫是否採取相關措施要求台東縣民配合。由於台東縣從疫情蔓延以來至今都維持零確診，饒慶鈴除了希望日本朋友為防疫加油外，並指出，台東除了地緣優勢以外，也在很早就超前部署，跨局處進行全方面的防疫工作，加上縣民及業者也都自主配合戴口罩、勤洗手、保持社交距離，雖然辛苦，付出卻非常值得。

森功一也曾表示，希望在疫情和緩、國際交流恢復常態時，能與台東有茶葉或其他產業物流以及觀光旅遊上的交流，堺市也會持續進行城市交流與聯繫，饒慶鈴也表贊同，並表示這段時間彼此在自己的崗位上努力準備，待疫情消退就能第一時間進行跨國產業合作、無縫接軌。

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