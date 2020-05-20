荷蘭確診新冠肺炎「水貂傳人」首例　養殖場爆飼養超過2萬隻

▲荷蘭確診首例新冠病毒「水貂傳人」。（圖／翻攝自臉書Otwarte Klatki）



記者林彥臣／綜合報導

北京大學生物醫學工程系教授「朱懷球團隊」在今年1月24日發表的研究論文就指出，水貂可能是新冠肺炎（COVID-19）的潛在中間宿主。荷蘭農業部20已經證實，確診首例新冠肺炎「水貂傳人」的病例。

路透社20日援引荷蘭農業大臣舒登(Carola Schouten)致國會的信件報道稱，荷蘭一家水貂養殖場確診「水貂傳人」新冠病毒感染病例。

荷蘭農業部4月曾發佈消息指出，北布拉班特省（Noord-Brabant）2家養殖場確診水貂感染新冠病毒，這2家養殖場飼養的水貂數量超過2萬隻，同時也位於荷蘭新冠病毒爆發的中心地區，當時一些水貂出現呼吸困難的症狀後，對這些動物進行了檢測。但政府當時表示，動物不存在將病毒傳人的風險，但是為了以防萬一還是對這些養殖場，實施人員進出管制。

荷蘭農業大臣在信中承認，農業部之前發佈的「動物不存在將病毒傳播給人類」的意見是錯誤的。但她指出，人類被動物感染的風險仍然很低。信中沒有說明被感染養殖場員工當前的情況。

根據荷蘭媒體Dutch news整理的疫情時間表指出，在3月20日當時將近3000人確診新冠肺炎，106人死亡，其中有3分之1的確診案例發生在北布拉班特省截至20日止，荷蘭新冠肺炎確診病例4.4萬例，5715人死亡。

▲美國紐約布朗克斯動物園（Bronx Zoo）多頭動物對於新冠病毒的檢驗結果呈陽性。（圖／路透）



之前，已經犬科和貓科動物（包括家貓和老虎）與感染的人類接觸後，確診感染新冠病毒的案例。在實驗室條件下，已確定貓和雪貂會發生種內傳播的可能性。

但是到目前為止，還沒有證據表明這些動物可以將疾病傳給人類或參與新冠病毒的傳播。新冠病毒主要透過患者呼吸道的飛沫傳播，例如咳嗽、打噴嚏或說話。

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