與主要科技公司不同調　蘋果準備讓更多員工重返辦公室工作

▲蘋果計畫開始讓更多員工返回公司上班。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

近來亞馬遜、微軟、Google及臉書皆已紛紛允許員工於今年內持續在家上班，推特更宣布員工可以選擇永遠在家工作。不過與各大科技公司的方向不同，據外媒報導，蘋果計畫開始讓更多員工返回公司上班。

《彭博》引述知情人士說法，蘋果計畫在未來幾個月內分階段讓員工重返辦公室工作，包括位於加州矽谷的Apple Park。全球部分地區已開始實施第一階段措施，讓無法遠程工作或在家工作有困難的員工重返辦公室。蘋果通知員工，將在5月下旬及6月初擴展至更多主要辦事處。

第二階段計畫於7月開始展開，使更多員工回到蘋果位於全球的辦公室。蘋果在美國國內如紐約、洛杉磯、聖地牙哥、德州奧斯汀和科羅拉多州博爾德等城市皆設有辦公室，知情人士透露，考量到當地及各州的居家禁足令，重返辦公室的時程仍不確定，將會隨各地情況有所調整。

重返辦公室的第一批員工預計將著重於硬體開發，如VR及AR頭戴式設備等。至於蘋果的軟體開發人員大多則在家工作，該公司計畫將6月下旬的開發者大會改為線上進行，作為大會的一部分，蘋果工程師正在家中拍攝計畫的軟體更新影片以於會議上演示。

雖然大多數科技公司允許員工持續在家工作至年底，但報導指出，這些公司仍有一些員工須提早回到辦公室。如臉書、亞馬遜及Google都有硬體部門，儘管與蘋果相比小得多，但它們仍需開發及測試產品以便將來發布。