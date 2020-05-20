高雄台北酒店有條件解封　侯友宜「絕不先開放」：實名制落實見仁見智

記者羅婉庭／新北報導

高雄市酒店20日採實名制開放，台北市也是採申請制、實名制APP，判斷最快週四解封。對此，新北市長侯友宜表示，實名制的落實是見仁見智，酒家、舞廳在新北市絕對不是優先開放的項目。





▲侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）



高雄市長韓國瑜昨宣布20日開放酒店；高雄市府經發局說明，有男女陪侍的酒店、舞廳等8大行業，凡符合，「症狀圍堵：入內量體溫及提供（乾或溼）洗手設備」、「入內實名制登記」、「保持社交距離，無法保持適當距離時戴口罩」、「加強環境清消」等四大防疫措施者，從5月20日起，可以有條件開放。

侯友宜說，新北市、台北市、高雄市的狀況完全不一樣，新北市是有順序跟步驟的，酒家、舞廳在新北市絕對不是優先開放的，必須在疫情穩定之下解封，因為業者很難保持社交距離。

侯友宜也強調，即便採取實名制，到底有沒有辦法落實也是見仁見智，他認為以最嚴謹態度面對比較務實，但每個地方的做法不同他都尊重，新北市會讓防疫做到位。

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