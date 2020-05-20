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快訊／北市41間酒店舞廳申請復業　今排20場公安檢查

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▲▼黃珊珊出席Uber向醫護致敬捐贈儀式。（圖／記者徐斌慎攝）

▲黃珊珊。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市19日起開放酒店、舞廳復業申請，北市副市長黃珊珊20日上午指出，目前有41間送件，按照申請先後順序按行政區協助，今天已排20場公安檢查，今天下午在中山分局也會進行第一次實名制APP訓練課程

她也呼籲業者，「不管安檢過了沒，一定要先來上課」，今天跟禮拜五共有兩梯次，希望能夠派人來學習實名制使用，開業後確定現場操作實名制，再給他復業許可同時，也會去確認實名制許可狀況。

黃珊珊還說，原本實名制APP可以讓身分證、居留證直接掃條碼，否則就要手動輸入資料並且照相，不過業者擔心照相會留在手機，導致客人不願意，昨天這問題也解決，手動輸入的照相功能資料會上傳雲端，不會留存在業者手機，技術問題都已解決。

對於北市酒店開放，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示方向是對的，祝台北市成功。對此，黃珊珊回應，陳時中有跟他們保持聯絡，「這是中央訂的原則，也跟中央回報執行困難在哪，哪些是我們做的」，會盡量符合中央原則，實際困難的部分會清楚說明，以防疫為主要目標，實名制這部分認為比較可行，「謝謝部長的祝福」。

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