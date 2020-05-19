「KTV可經營沒理由酒店不行」　柯文哲：政治不要道德歧視

記者楊亞璇／台北報導

台北市19日受理申請酒店、舞廳復業，但北市日前為開放酒店難執行槓上中央，對此，台北市長柯文哲19日表示，政治要務實，強調會要求業者「實聯制」，他還說，「政治上有時候還是不要做道德歧視啦，KTV可以經營，那有什麼理由酒店不能經營」。

▲柯文哲出席士林站TOD記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

柯文哲出席捷運士林站TOD案記者會，被問及酒店、舞廳開放議題，他指出，他自己知道，「酒店跟舞廳開放充滿了政治危險」，跳舞跟防疫哪個重要？當然是防疫重要，但是如果疫情已經趨緩，除非從此要把酒店八大行業徹底消滅掉，那就另外一回事，那如果還要讓他營業，還是要務實的處理。

柯文哲說，他們花很多時間去做，還要考慮個資保護，也達到陳時中講的「實聯制」，不是實名制，要求酒店業者負責把資料上傳，但是資料由政府保管。他強調，他的態度是政治要落實生活每一天，政策執行要務實、確實可以執行，他看到有地方舞池堆滿桌子，桌子還要擺隔板，「舞廳不跳舞乾脆不要叫舞廳就好了，何必勒？」。

至於陳時中稱跳舞跳遠一點務實嗎？柯文哲笑說，「好啦好啦，我已經進步很多了，現在都不會脫口而出」。對於陳時中被政治化還是基於防疫？柯文哲表示，一開始他就反對酒店舞廳關閉，也許會有一兩個感染，但北市到現在為止，都一直在經濟發展跟防疫取一個平衡。

柯文哲說，全世界在疫情中幾乎很多國家學校都關閉，北市還是盡量，雖然經濟有受到影響，除了旅行社、旅館業影響比較大，「雖然有掉一些，還在可忍受範圍」；「有沒有傳染危險，答案是有，但是在可忍受的範圍內，還是要維持經濟的運轉，不然經濟垮掉更慘」。

不過北市對酒店防疫積極，但是跟KTV相比是否雙重標準？柯文哲指出，「政治上有時候還是不要做道德歧視啦，KTV可以經營，那有什麼理由酒店不能經營」，KTV還是密閉的，搞不好KTV包廂還比較小，所以務實地處理問題，當然防疫還是會注意，還是會讓酒店、舞廳業者確實做到實名制登錄，個資保護由政府負責。

至於KTV是否實施實名制？柯文哲回應，原則上他們會設計一套系統，「有一個很重要概念，從現在開始跟疫情共處，隨著疫情的需要，日後只要有風吹草動...」，其實以他的醫學知識，大概從現在開始疫情會趨緩，會有問題是11月開始，11月那個新冠肺炎可能反撲，他們在做各種準備，疫情可能反撲的時候，實名制要求就會相當的嚴格。

對於開放酒店危險？柯文哲說，有危險啦，但是如果我們已經30天沒有本土案例，台北市的防疫還有一個問題比較不清楚，就是邊境管制，「如果入境中央集中檢疫14天，坦白講我們現在都不用戴口罩，因為14天沒有本土感染案例」，他也有叫人詢問中央邊境管制計畫，可是到現在都沒有到任何訊息。