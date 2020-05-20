蔡英文就職典禮六都獨缺韓國瑜　高雄市府副發言人說話了

▲韓國瑜以市政及防疫紓困為由，無法出席蔡英文總統就職。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

第15任正副總統在520舉行就職典禮，總統府照慣例邀請全台縣市首長參加，但六都首長中唯獨韓國瑜以防疫及忙於市政為由不克出席，而在當天早上舉行「藝文界防疫紓困記者會中」，媒體詢問韓不出席的理由，以及對蔡英文就職演說的看法，但韓並未回應，僅由市府副發言人白喬茵表示「韓市長除獻上祝福與期許外，也希望未來別忘記南北的平衡發展，並多挹注高雄的建設與資源」。

白喬茵指出，市長韓國瑜日前就已表明目前的步調是「1天當2天用」，目前高雄的市政非常繁忙，如防疫、紓困、登革熱等都要進行討論及準備，雖然韓未出席蔡、賴的正副總統就職典禮，但依然還是獻上滿滿的祝福與期許，也希望蔡總統未來除了注重南北平衡外，也希望能挹注資源協助高雄的建設。

▲新聞局長鄭照新19日表示，已收到就職典禮邀請函，但韓國瑜不出席。（圖／記者洪正達攝）

據了解，六都市長中，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲均出席520總統、副總統就職典禮，其中新北市長侯友宜最初表示，有收到邀請函，會以市政為最大優先考量，如果有時間，就會參加，隨後就向外界表示會參加，國家大事擺在前，個人黨派不重要，高雄市長韓國瑜雖有收到邀請函，但20日仍以市政會議，且忙於市政防疫與紓困，不會參加。