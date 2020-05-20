雲端最前線／全世界都看到！520就職14語言同步口譯

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總統蔡英文520就職典禮因疫情一切從簡，20日上午與副總統賴清德於府內宣誓就職。蔡英文在就職典禮的唱國歌環節，全程「開口唱」，包含外界關注之「吾黨所宗」也沒有漏掉，就職演說則強調：「會留下一個更好的國家給各位。」《雲端最前線》20日邀請台北市議員苗博雅、台北市議員侯漢廷、台灣基進新聞部副主任張博洋以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲總統就職典禮，蔡英文、賴清德。（圖／ETtoday攝影中心攝）

高雄市長韓國瑜近日先對請假選總統致歉，隔天又表示願意收回做不到的迪士尼政見，但網友立刻整理出跳票的不只這一項，過去承諾的愛情摩天輪、賽馬場等五大政見也都沒有進度，韓國瑜一天一道歉似乎想降低批評聲浪，反而激起罷韓聲音更加高漲，20日更將進軍台北車站發放黃絲帶。

總統蔡英文20日舉辦就職典禮，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）首次公開發表聲明，祝賀蔡英文連任任期。蓬佩奧聲明中提到，在蔡英文的領導下，台美關係必將持續欣欣向榮，加拿大議員也表態，世界需要更多台灣。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。