「韓國瑜是渣男式道歉」！　前高雄處長曝原因...怒砲：台灣人都哈哈大笑

▲韓國瑜19日首度承認「迪士尼」政見有困難，願意收回 。（圖／記者洪正達攝）

記者曾羿翔／綜合報導



韓國瑜18日在施政報告時突然對高雄市民道歉，前高雄市府行政暨國際處長陳瓊華19日在政論節目上怒嗆，「我們不承認他是道歉，他不是道歉，他是種耍賴，說去選總統讓市民擔心，但我們高雄人講的是責任政治，他昨天不是道歉，算是一種渣男式道歉。」

陳瓊華在《新聞面對面》節目上開砲，韓國瑜就是在耍嘴皮子還看稿，韓是吃到中共的口水，「超限戰式」想要挽回，無所不用其極要留住這個政權，一邊在議會道歉，同時用其他手段且沒有手軟過。

▲陳瓊華開砲韓國瑜。（圖／翻攝自《新聞面對面》youtube）

陳瓊華還嗆，韓國瑜把高雄人民當作是...？民調一出來，全國人都哈哈大笑，百分之九十七都不相信韓在道歉，更何況是在處境當中的高雄人，那不是道歉，那是耍賴！針對韓國瑜收回「蓋迪士尼」承諾一事，陳瓊華也在節目上回應，韓把高雄人當成是line的收訊者嗎？說收回就收回嗎？

韓國瑜19日在議會報告施政時指出，唯一困難無法落實的就是迪士尼樂園，一選完就已跟迪士尼接洽，但對方說周邊要一億人口才設立，香港是因為附近有廣東福建，他就知道迪士尼樂園有困難，這點他可以收回，確實有困難。

陳瓊華畢業於輔仁大學英國文學系，過去曾擔任高雄市行政暨國際處長、高雄市政府秘書處長，2017年曾在臉書上自爆自己小時候曾遭受親人誘姦，引發外界關注。