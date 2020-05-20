高雄八大恢復營業　自主健康管理做不好不改善…勒令停業一個月

▲高雄八大行業從520早上8點起恢復營業。（資料照／記者吳奕靖攝）



記者洪正達／高雄報導

新冠肺炎疫情目前有逐步降溫趨勢，中央流行疫情指揮中心日前將八大行業開放與否交與地方政府裁決，繼澎湖、台南後，高雄市長韓國瑜在19日宣布520起八大行業開放營業，至於防疫相關規定，衛生局長林立人則表示，除防疫中心規定的量體溫、實名制等自主健康管理措施外，業者必須備齊相關紀錄供查驗，若遭開罰的業者不在期限內改善，經發局可勒令停業一個月。

▲衛生局長林立人說明開放後的自主健康管理措施。（圖／記者洪正達攝）

林立人指出，從520早上8點起開放八大行業營業，依中央流行疫情指揮中心指導的4大原則，包含入口量體溫、進場實名制、室內無法保持1.5公尺社交距離就要戴口罩、適度維持定時環境清消等，目前經發局也已制定查檢表發給各業者進行自主查檢，並要求業者必須將記錄留底存查，違者將依《傳染病防治法》第36條、第70條處以3000元以上15000以下罰鍰，若被開罰的業者沒有在期限內改善，最重可被經發局勒令停業一個月，至於室內要保持「梅花座」與否，林立人也強調，若能保持社交距離，並不強制是否要梅花座或隔板。

據了解，韓國瑜19日出席市議會定期大會中指出，已經在5月8日報請中央核定，是否重新開放八大行業，而部長陳時中已經口頭承諾，交由地方政府決定，因此高雄市在副市長李四川、衛生局、經發局相關主管討論後，決定在520上午8時正式開放八大行業營業。

▲高雄市長韓國瑜強調，若不配合業者將會開罰。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜強調，雖然高雄市開放八大行業恢復營業，但該有的防疫措施仍須有所準備、不能放鬆，包括保持社交距離、配戴口罩、入場實名制登記等等，「如果業者配合，就可以繼續營業，沒有落實的，會予以開罰！」