教育部送別范巽綠　潘文忠代送手機笑稱：有教育問題還是要接電話

▲教育部歡送范巽綠。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文將在明（20日）開始新的任期，教育部長潘文忠確定留任，政次范巽綠則卸任，教育部在今（19日）下午為范巽綠舉辦歡送會。現場除了撥放范次在部裡參加過的記者會影片，會場也以紫色調的桌布、花卉布置。潘文忠則代表教育部贈送范次一支手機及卡片，更笑稱，未來要接大家電話，有很多教育問題要跟范次請教。

教育部今日未范巽綠舉辦歡送茶會，會場色調與以往不一樣，經記者詢問才知道，原來范巽綠喜愛喜色，因此今日特別把以往的桌布換成淡紫色，布置的花卉更挑選紫色系的花卉。

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▲▼教育部同仁送范巽綠花籃。（圖／記者崔至雲攝）

潘文忠致詞時表示，會場一開始撥放的范次在這一年多的努力，但其實做的事情其實增加好幾倍，要是都放在影片中，可能永遠展現不完。他也提到，范次就是「美感的示範者」，優養的姿態跟優美的致詞，更在921之後致力於校園的重建，近年更努力推動美感教育、原住民教育、海洋教育，尤其前兩天的國中會考，范次也是盡心盡力督導，讓近期最大型的考試順利舉辦。「范次雖然離開教育部，但永遠不會離開教育」。

▲教育部長潘文忠。（圖／記者崔至雲攝）

范巽綠則表示，在部裡的一年八個多月來，陪伴教育部同仁經歷過許多風雨，很高興在部長的带領，以及同仁的努力，最終站穩腳步，讓一切漸漸回歸教育基本面，「面對時代的挑戰，教育不斷求新求變，我們在跟時間賽跑，持績且積極進行跨司署院及跨部會的合作與資源整合，努力為台灣的未來人才培育奠定更紮實的基礎」。

范巽綠是民主進步黨外省籍創黨元老，接教育部政次長前，是在高雄市教育局擔任局長，但早在范2000年就擔任教育部政次，一直到2006年才缷任。根據教育部提供資料，范巽綠是淡江大學美國研究所碩士，過去曾任立法委員、立法院永續發展促進會執行長、教育文化立法推動聯盟成員、科技協進會成員、高雄市政府顧問等職。



