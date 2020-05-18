不跟教長潘文忠了！傳政次范巽綠未接獲留任通知走人「打包中」

▲國中會考2天范巽綠全程參與，親自主持試題特色和考場狀況說明會。（圖／教育部提供）



記者許展溢／台北報導

教育部政務次長范巽綠前2天親自主持國中會考線上記者會試題說明，還南下到國家教育研究院台中院區總闈場啟闈，慰勉在闈場辛苦了14天的試務人員出闈，但今（18日）卻傳出政府5月20日將開始的新任期，范巽綠沒有接獲留任通知。

國中會考兩天各項說明，范巽綠全程參與，也和留任的教育部長潘文忠一起開記者會，完全沒有要離開教育部跡象，不過今傳出范巽綠在教育部的辦公室正在收拾中，就是因為沒接獲到留任通知，但另一位政次劉孟奇則會續留。

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▲傳范巽綠未接獲留任通知。（圖／教育部提供）



前年12月前教育部長葉俊榮拋出同意管中閔任台大校長震撼彈，爆發政治風暴，下台一鞠躬，而當時部長一職傳出由當年9月才接下政次的范巽綠接手。不過，後來隔年1月，教育部長是要由科技部長、前教育部政次陳良基轉任，卻臨陣換人，同時也一度傳出范巽綠要求去。

范巽綠北上接教育部政次長前，是在高雄市教育局擔任局長，但早在范2000年就擔任教育部政次，一直到2006年才缷任。根據教育部提供資料，范巽綠是淡江大學美國研究所碩士，過去曾任立法委員、立法院永續發展促進會執行長、教育文化立法推動聯盟成員、科技協進會成員、高雄市政府顧問等職。

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