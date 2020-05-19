闖喪家「LIVE送肉粽」尾隨到海邊…直播主判50天算輕？律師曝：加告2條賠更大

圖、文／鏡週刊

彰化鹿港和福興沿海一代有個神祕的傳統習俗，如遇家中有人上吊輕生，會聘請法師舉辦「送肉粽」儀式，將上吊物品送至海邊化解，象徵是排解亡靈怨氣，以保地方平安。過去地方得知要舉辦送肉粽儀式，必定會緊閉門窗以避免被煞到，因此增添整個儀式的神祕感。但有直播主竟為了衝點閱率，擅闖喪家直播送肉粽儀式，讓悲痛不已的喪家怒提告，直播主遭判拘役50天定讞。

去年5月，彰化縣鹿港鎮蔡氏民宅請法師進行「送肉粽」儀式，卻遭一名素未平生的直播主卓世偉硬闖，將整個儀式過程放上臉書社團直播，還一路尾隨到海邊，被蔡家提告妨害自由。

這名卓姓直播主現年35歲，經營網路店鋪「較小賀網路雜貨」2年多，專賣兒童玩具。事後他僅向原告道歉，但未給予任何補償，雙方無法達成和解，遭彰化簡易庭判處拘役50日。法官認為罔顧喪家痛失親人悲傷，貿然侵入告訴人住宅並直播法事過程，不僅魯莽且無同理心，應予嚴正譴責，駁回卓姓直播主上訴。

《三立新聞》援用律師鄭智文說法指出，只被罰拘提50天其實已經算輕。倘若喪家未來再出事，可向葬儀社求償，葬儀社可將之歸咎於是直播主干擾儀式，要求精神損害賠償。此外，由於直播過程揭露了喪家地點，導致大家都知道這棟房子過去有人自殺，恐影響未來房價，屋主也可向直播主要求財產損失賠償。

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