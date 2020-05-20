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韓慰安婦機構「濫用捐款」！佛教高僧購書耗百萬　卻買不起防癡呆繪本

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▲▼南韓慰安婦收容機構「分享之家」。（圖／翻攝自維基百科）

▲南韓慰安婦收容機構「分享之家」。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

南韓慰安婦收容機構「分享之家」（나눔의 집）日前遭前員工踢爆疑似濫用善款，不僅未將善款用來改善院內6名慰安婦的生活，還將民眾捐的米袋全數運往佛教曹溪宗附設的中央僧伽大學，館內置物櫃和書架更被塞滿曹溪宗高僧用善款購買的佛教書籍，慰安婦生前的日常生活用品則被打包丟棄一旁樹林；而過去一段理事會的影片更被公開，由曹溪宗僧侶們所組成的理事更計畫待慰安婦全數死去後，便將積累的100億韓元善款投資興建大型渡假療養院。

分享之家歷史館學藝室長金大月（김대월，化名）、看護隊長元鐘善（원종선，音譯）等人思量許久，終於鼓起勇氣向MBC時事節目《PD手冊》舉報所長安信權（안신권）以及該機構所屬的理事會。他們質疑光是去年分享之家的捐款就進帳26億韓元，去年12月底時更累積到64億3000萬韓元；然而去年真正用在經營慰安婦生活居所的善款卻只有4億2600萬韓元，其中3億743萬韓元還是政府撥用的補助金；另外，用來募款的法人帳戶中，只有6400萬韓元匯入機構。

▲▼「分享之家」所長安信權。（圖／翻攝自臉書）

▲「分享之家」所長安信權。（圖／翻攝自臉書）

據悉，位於京畿道廣州市退村面的分享之家並無獨立出來的匯款專戶，外界的捐款須一律匯至「大韓佛教曹溪宗分享之家」的法人帳戶，等於中間被曹溪宗扒一層皮，此舉違反南韓《社會福祉設施財務會計準則》，機構長期以來捐款使用明細也未對捐款人公開，被廣州市廳依違反《社會福祉事業法》開罰300萬韓元。

金大月表示，即使分享之家每年收到的捐款可達26億韓元，對住在機構內的慰安婦們卻異常小氣，不僅慰安婦的住院費、看護費都是用個人帳戶裡的錢支付，就連用來預防慰安婦罹患老年癡呆、價值僅1700韓元的著色繪本，也都是機構裡的員工自掏腰包購買；去年春天，3名臥床的慰安婦汗流浹背，員工向機構建議用外界捐款來為慰安婦添購衣物，卻遭機構高層狠狠拒絕。

另一員工也回憶道，去年6月一名慰安婦奶奶睡覺時不慎從床上跌落，造成右眼眉毛上端撕裂傷、鮮血遍佈臉龐，當時員工都勸高層將奶奶送醫急救，卻遭回絕，之後更發現慰安婦的床使用了至少15年，床墊早已傾斜。

分享之家在使用捐款上看似省吃儉用，員工們卻指控機構長期以來濫用捐款。根據2016年的報帳單、銀行帳戶明細，光是「大法師」（即高齡84歲的法人代表理事月珠法師）的購書費用就高達100萬韓元，上面還蓋有所長安信權的印章。

對於《PD手冊》裡19日播出之內容、以及韓媒《韓民族新聞》的報導，分享之家對外表示，根本不符合事實。

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